BBB 24: Yasmin Brunet se recusa a dormir no Quarto Fada

No Quarto Fada, Leidy Elin tenta convencer Wanessa e Yasmin a saírem do Quarto Magia e se mudarem para lá. Yasmin afirma que não conseguiria ficar no Quarto Fada no momento por conta que está com bode de ceras participantes: "Não conseguiria ficar aqui com elas, real. Agora não. Peguei bode, não sei se esse bode vai passar. Eu acho muita soberba também".

A trancista afirma: "Yasmin não está bem da cabeça". A modelo retruca: "Não estou mesmo não, estou p***, estou com bode". Leidy Elin questiona o que é bode. Wanessa explica: "Bode é quando você está com ranço de alguém. Sabe quando você acha a pessoa chata? Você não tem paciência. Você está sem paciência com a pessoa. Eu estou sem paciência pro Davi".

"Imagina você sobreviver num quarto com Bia, Davi e Alane juntos? Daquele jeitinho que eles estão lá fora", comenta Yasmin.

Yasmin se revolta com sisters após tomar punições

Yasmin Brunet não gostou nem um pouco de tomar uma punição gravíssima na manhã desta quarta-feira, 28, ao não conseguir realizar seu Raio-X pela falta de tempo. Culpando a casa pelo ocorrido, ela se mostrou bastante revoltada.

Ao ser questionada por Beatriz e Alane sobre o ocorrido, a loira conversou com a dupla, mas logo em seguida, pelas costas, mostrou-se muito irritada e até revelou estar com ranço das Pipocas.

"Yasmin, mulher, não faz isso, cuidado com o que você fez aquela hora, se não você vira motivo de voto dos outros", avisou Beatriz ao vê-la tomando punições seguidas. "Tudo bem, eu já sou mesmo, ué", respondeu Yasmin. "Eu não acho que você é", disse Beatriz. "Eu não acho também", concordou Alane. "Agora eu vou ser. E quem me meteu 500 também", comentou a modelo. A vendedora e a bailarina defenderam que não houve uma pessoa específica a atrasar a dinâmica do Raio-X e Yasmin retrucou: "Vocês tão preocupadas?".