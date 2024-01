BBB 24: Yasmin Brunet se desespera com paredão: “Odiada por todo mundo”

Yasmin Brunet cai no choro ao ser escolhida para o primeiro paredão e desabafa sobre se sentir rejeitada pelos outros brothers do BBB 24

A votação para o primeiro paredão do Big Brother Brasil 24 agitou a casa em uma madrugada movimentada nesta quarta-feira, 10, especialmente para a modelo YasminBrunet. Emparedada, a celebridade do Grupo Camarote ficou visivelmente abalada e desabafou sobre se sentir rejeitada pelos demais confinados na casa mais vigiada do Brasil.

Durante uma conversa com Isabelle e Michel, a loira abriu seu coração sobre a dificuldade de superar o sentimento ‘horrível’ após a indicação: "Gente, é muito ruim isso. É muito louco, sabia? Infelizmente, um dia, vocês vão sentir isso, é muito ruim. Eu sei que foi esse cara que me botou”, disse sobre Maycon, que também enfrenta a berlinda da semana.

“Mas você sente que todo mundo está te botando, entende? É muito estranha a sensação”, Yasmin desabafou sobre ser alvo da casa enquanto deixava as lágrimas rolarem. "Eu sei que foi ele que me botou, sei que foi ele que combinou voto, mas eu sinto ao mesmo tempo... É horrível a sensação. Você se sente meio que odiada por todo mundo", a modelo lamentou.

Isabelle tentou consolar a famosa: "Você se sente assim, mas não tem por que se sentir assim. Eles falaram que é por conta do tempo de convivência", disse. Mas Yasmin argumentou que se tornou um alvo e que os cinco votos que recebeu foram combinados: "O Vini falou que combinaram e que ele o Bin Laden não quiseram votar em mim", disse.

É importante mencionar que Yasmin está no paredão ao lado dos participantes do grupo Pipoca Giovanna, que recebeu sete votos, e Maycon, que foi indicado pela líder da semana, Deniziane, vencedora da prova de resistência na última terça-feira, 09. O público descobrirá quem será o primeiro eliminado do reality show na quinta-feira, 11.

Como foi a votação do primeiro paredão do BBB 24?

Logo após Tadeu Schmidt consagrar Deniziane como a primeira líder do BBB 24, da Globo, os brothers se reuniram na sala para a formação do paredão na noite desta terça-feira, 9. Yasmin Brunet, Maycon e Giovanna foram os emparedados e disputam a votação do público para continuarem no jogo após passarem apenas dois dias no reality.

Assim como já era esperado, a líder indicou Maycon direto para a berlinda e justificou sua decisão por falta de afinidade. "A gente não teve tanta conectividade, é uma coisa que pode melhorar. Com pouco tempo a gente não conseguiu formar conceito de pessoas. Mas foi esse meu entendimento, de priorizar a afinidade", declarou a fisioterapeuta.

Na sequência, o apresentador do reality show deu início a votação aberta da casa. Yasmin Brunet e Giovanna Lima foram as duas sisters que mais receberam votos dos colegas de confinamento e completaram a berlinda da semana; clique aqui e saiba quem votou em quem no primeiro paredão da casa mais vigiada do Brasil.