BBB 24: Web se choca ao ver look que Isabelle levou para usar na Final

Isabelle levou um look para usar na Final do BBB 24, mas aceitou o enviado pela produção e desagradou a web

Como sempre, Isabelle apostou em um look vermelho para a Grande Final do Big Brother Brasil 24, que está acontecendo na noite desta terça-feira, 16.

Mas a roupa de cunhã não é a que ela havia levado para o programa pensando na Final. A amazonense planejava utilizar um vestido vermelho tomara que caia no modelo sereia e com uma causa poderosa. Com o corset bem marcado, a peça ainda tinha detalhes de penas.

A produção do reality show enviou as roupas para os finalistas utilizarem e Isabelle não fez desfeita e usou o vestido mandado pela equipe.

Também vermelho, o vestido tem transparência na parte debaixo, uma fenda, além de babados. Com um decote em 'V' e recorte nas cinturas, os ombros ainda ganharam babados altos.

Os internautas logo comentaram que o vestido que Isabelle usaria é muito mais bonito do que o enviado pela produção e que ela está usando.

"A produção odeia ela? Deram um vestido de papel crepom", falou uma. "A roupa que botaram nela está horrível", opinou outra. "Que boicote é esse?", disparou mais uma.