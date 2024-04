BBB 24: Quanto Isabelle já ganhou em prêmios dentro do reality? Descubra

Isabelle chegou ao top 3 do Big Brother Brasil e pode ganhar quase R$3 milhões mas já ganhou diversos prêmios dentro do reality show

Isabelle está na grande final do BBB 24, podendo ser eleita pelo público a campeã do reality show da Globo na terça-feira, 16. A manauara que não conquistou lideranças ou anjos na casa mesmo assim conseguiu acumular prêmios ao longo do jogo e mesmo se não ganhar o reality, a sister não sai de mãos vazias do Big Brother Brasil.

A participante do reality ganhou um notebook, uma televisão no modelo Smart e uma viagem nacional com acompanhante - assim como Matteus. A cunhã-poranga faturou R$ 59,5 mil na casa, sendo uma grande porcentagem da liderança que dividiu com Beatriz nos primeiros dias de programa: enquanto a vendedora do Brás ganhou uma festa e a chance de colocar um rival no Paredão, Isabelle ganhou R$ 44,5 mil após a Prova do Líder.

Caso Isabelle vença o programa, ela levará R$ 2,92 milhões para casa - isso porque Alane foi eliminada na noite do domingo, 14, e em uma dinâmica pós-jogo, conseguiu acrescentar meio milhão de reais no prêmio total. A dançarina agora disputa com Matteus e Davi pela recompensa final.

Antes da final, Davi já ganhou valor impressionante no BBB 24

Ao longo do programa, Davi acumulou muitos prêmios nas disputas das provas da atração. E não foi só isso, ele também conquistou muitos fãs nas redes sociais, e agora está com 8,5 milhões de seguidores no Instagram.

Para quem não se lembra, antes do confinamento ele tinha cerca de 50 seguidores. Atualmente, o baiano é o segundo participante mais seguido da rede social, atrás apenas da influenciadora digital Vanessa Lopes, que tem 15 milhões.