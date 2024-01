BBB 24: VIP esquece de comprar açúcar e Yasmin culpa Davi: "Usou tudo"

Hoje foi dia de compras no Big Brother Brasil 24. Yasmin, Rodriguinho, Lucas e Luigi foram os responsáveis pela compra do VIP. Depois de finalizarem, os brothers notaram que não haviam comprado açúcar.

Na área externa da casa, os brothers se desentenderam e Yasmin culpou Davi, que está na Xepa, pela falta do açúcar no VIP alegando que ele usou todo o alimento da casa.

"O Luigi falou que ele ficou falando que tinha que comprar o açúcar. Eu não ouvi! Agora tá falando 'eu não tava com o celular na mão', jogando pra gente!", falou a modelo.

"Mentira, não falou! Vou esculachar ele! Não vem meter essa não!", disse Lucas.

"Pode esculachar então! Ele já ta querendo jogar a responsabilidade pra quem tava com o celular na mão. Nós 4 esquecemos, responsabilidade igual para os 4! Culpa não é de quem esqueceu, é de quem usou tudo em um dia! Culpa o Davi!", disparou a loira.

"A culpa foi de nós 4. Nós quatro demos mole", opinou Lucas Henrique.

Após as compras, algum membro do VIP esqueceu de comprar açúcar no mercado, e simplesmente a Yasmin está colocando a culpa de não ter açúcar no Davi, porque, segundo ela, ele usou tudo. Vamos lembrar que ele está na xepa. pic.twitter.com/Ip9PtStOii