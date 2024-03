BBB 24: Vai fazer história! Leidy Elin não recebeu nenhum voto em 70 dias

Após 70 dias, Leidy Elin não foi votada e está prestes a bater recorde na história do BBB; sister passou ilesa no 13º paredão

A participante Leidy Elin está prestes a bater um recorde na história do Big Brother Brasil. Após a formação do 13º paredão edição, a trancista mais uma vez passou ilesa e não recebeu nenhum voto de seus concorrentes.

Apesar de ter protagonizado várias discussões com na casa e ter até levado uma bronca de Tadeu Schmidt após jogar as malas de Davi na piscina, a moça continua sem tomar votos e em alguns dias ficará no primeiro lugar na história do BBB.

Em primeiro lugar está a cantora Gabi Martins, do BBB 20, que ficou 73 dias sem tomar um voto, e Leidy Elin acabará conquistando a marca nos próximos dias do programa. Atrás da trancista está a atriz Bruna Giphao, do BBB 23.

Na última semana, Leidy Elin ficou bastante preocupada após tomar um esporro no ao vivo de Tadeu Schmidt. Na segunda-feira, 11, após o Sincerão, a trancista causou tumulto dentro e fora da casa ao atirar os pertencer de Davi na água. A ação deixou o baiano com muita raiva e pretendendo várias vinganças pesadas contra ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leidy Elin 🌪️ (@leidyelin)

Fernanda consola Leidy e critica brother

Após a saída de Yasmin Brunet do BBB 24 com mais de 80 % dos votos e a chamada de atenção de Tadeu Schmidt depois de Leidy Elin jogar as malas de Davi na piscina, Fernanda consolou a trancista que começou a chorar muito preocupada em ser cancelada.

No Quarto Gnomo, os brothers conversaram sobre a situação e a confeiteira deu sua opinião, tentando deixar a participante melhor. "Eu não sei como está lá fora, não sei se minha mãe está mal. Aí eu fico preocupada", desabafou Leidy após tomar o esporro ao vivo e em frente a todos. Veja mais do momento aqui.