BBB 24: Chorando, Leidy Elin diz que deseja ir embora: 'Não aguento mais'

Vai desistir? Aos prantos, Leidy Elin diz que deseja sair do BBB 24 após chamada de atenção de Tadeu Schmitd e eliminação de Yasmin

Após a eliminação de Yasmin Brunet e a chamada de atenção de Tadeu Schmidt no programa ao vivo, Leidy Elin acordou nesta quarta-feira, 13, muito abalada. Chorando, a sister desabafou e revelou que deseja sair do programa.

Em conversa com Pitel, na área externa da casa, a trancista comentou que não quer ficar mais na atração. "Não aguento mais ficar aqui, Pitel. Não aguento mais. Quero ir embora daqui”, disse a sister.

Em seguida, a assistente social tentou aconselhar Leidy: “Eu sei como é”. “Isso, para mim, é um circo. Vou embora. Estou cansada”, desabafou a trancista. Giovanna chegou até a dupla e perguntou para a sister, que está chorando: “Por que você está 'borocoxôzinha' aí ein?”.

A alagoana respondeu pela amiga: “Só está no limite”. A nutricionista, então, declarou: “Ah, todo mundo está no limite já, praticamente”. “Só que quando acontece uma coisa que aconteceu com ela, a gente fica se questionando até onde vale a pena se expor, expor os seus, sabe? Porque você fica pensando: 'Até aonde vale a pena eu me expor?'”, falou Pitel analisando os últimos acontecimentos.

A mineira acrescentou: “Você não pode deixar de lembrar que você é aqui dentro, a mesma coisa que você é lá fora. Não fica se culpando não”. “Eu não estou me culpando. Só quero ir para casa. Eu não vou ficar. Para mim, aqui é um circo e eu não ficou sendo palhaça, batendo palma para os outros”, falou Leidy Elin.

Nesta terça-feira, 12, Tadeu Schmidt chamou a atenção de Leidy após ela jogar as malas de Davi na piscina. Com a saída de Yasmin, a sister ficou ainda mais abalada e já tinha falado sobre querer deixar o BBB 24.

É bom lembrar que na segunda-feira, 11, após o Sincerão, Leidy Elin causou tumulto dentro e fora da casa ao atirar os pertencer de Davi na água. A ação deixou o baiano com muita raiva e pretendendo várias vinganças pesadas contra ela.

Leidy Elin: 💬 "Continuo aqui e se eu puder defender, vou defender. Ponto. A prioridade continua também. Beleza. Aí, daqui a pouco, vai e me mete uma faca nas minhas costas?"



Sister estava falando sobre Alane na área externa 👀 #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/2rDbMoE694 — Big Brother Brasil (@bbb) March 13, 2024

Fernanda consola Leidy e critica brother

Após a saída de Yasmin Brunet do BBB 24 com mais de 80 % dos votos e a chamada de atenção de Tadeu Schmidt depois de Leidy Elin jogar as malas de Davi na piscina, Fernanda consolou a trancista que começou a chorar.

No Quarto Gnomo, os brothers conversaram sobre a situação e a confeiteira deu sua opinião, tentando deixar a participante melhor. "Eu não sei como está lá fora, não sei se minha mãe está mal. Aí eu fico preocupada", desabafou Leidy após tomar o esporro ao vivo e em frente a todos. Veja mais do momento aqui.