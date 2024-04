BBB 24: Tarólogo prevê futuro de Davi no jogo e de Pitel após o reality

Em entrevista à CARAS Brasil, o tarólogo André Mantovanni prevê o futuro de Davi no jogo e os próximos projetos de Giovanna Pitel quando sair da casa

Conhecido pelo seu trabalho com previsões no mundo das celebridades, o tarólogo, astrólogo e escritor André Mantovanni, a pedido da CARAS Brasil, utilizou de sua vidência para ver o futuro de Davi (21) dentro do BBB 24 e a trajetória de Giovanna Pitel (24) depois que o jogo terminar.

O motorista de aplicativo é tido como um dos favoritos para levar o prêmio. O tarólogo analisa que o participante está em um ótimo momento de sua vida. Segundo a numerologia, ele é um forte candidato para levar o prêmio.

"Ele está vivendo o ano três, isso é maravilhoso. É o ano da sorte, da oportunidade, da popularidade, ano de levar uma imagem positiva para o mundo, é quando a sorte bate à nossa porta. Ele vai seguir com essa energia até agosto. Está com ele desde o dia que entrou e vai permanecer".

"Davi é um participante muito interesse no BBB, e eu acho que a astrologia e a numerologia podem explicar um pouco dessa personalidade tão forte. Ele é um virginiano, então, por aí, a gente começa a entender que é alguém que observa muito", complementa.

Durante a conversa, ele reforça que o potencial do participante está para além do jogo: "Ele é uma pessoa que nasceu para ser um mestre para humanidade, para ser uma inspiração, se ele conseguir fazer isso com muita humildade e resiliência, ele com certeza pode ir cada vez mais longe agradando cada vez mais as pessoas que torcem por ele aqui fora".

O tarólogo ainda analisou a trajetória de Giovanna Pitel, ela é tida como uma das participantes favoritas para levar o prêmio do BBB 24. André prevê um futuro brilhante para ela depois que encerrar sua jornada dentro da casa mais vigiada do país.

"Ela tem uma vocação muito grande para as artes. De repente, saindo do BBB 24. Ela poderia investir nesse caminho que pode ser ótimo na carreira artística, descobrir talentos, dons. Pela numerologia, ela é a número 33, isso é raro de acontecer. É um número que atrai os holofotes e, ao mesmo tempo, uma inspiração para o mundo", avalia.

André ainda observa que ela pode ir longe no jogo porque é uma figura bastante carismática: "Ela é uma leonina maravilhosa, o signo de leão fala de luz, carisma, criatividade, generosidade, empatia. Se ela utilizar essas características, ela pode ir muito longe no jogo", finaliza.