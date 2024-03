BBB 24: Tadeu Schmidt divide opiniões na web após imitar sisters ao vivo

Apresentador do BBB 24, Tadeu Schmidt vira alvo de comentários nas redes sociais após fazer brincadeira com sisters ao vivo no reality

Na noite da última terça-feira, 5, Tadeu Schmidt decidiu descontrair o clima tenso em meio ao resultado de mais um paredão no 'Big Brother Brasil 24'. Durante a atração global, o apresentador fez algumas imitações de duas sisters, Beatriz e Alane. Mas fora do reality show, a brincadeira acabou virando assunto na web e dividiu opiniões.

Enquanto comandava o programa ao vivo, Tadeu decidiu fazer uma brincadeira ao mencionar a participação da bailarina, que costuma falar com voz ‘mansa’, mas eleva o tom durante as brigas: “Também há quem se abale com sua elegância. Será que é porque ela levanta a perna lá no alto? Será que é porque ela dança?”, ele disse afinando a voz.

Na sequência, o apresentador gritou para brincar com a variação de Alane: “Qual é o problema dela rebolar, hein?”, disse aos berros. Em outra ocasião, o comunicador também imitou outra participante, Beatriz: “Dúvido você imitar a Bia melhor do que eu, olha é o ‘Brasil do Brasil”, ele forçou um sorriso ao falar o bordão da vendedora.

Meu Deus cara, a vergonha alheia se materializou nesse vídeo. Me ajuda a te ajudar, Tadeu #BBB24#BBBB24pic.twitter.com/u5ZUmLRCQP — Leo Vallim 🔴⚫️ ᶜʳᶠ (@LeoVallim) March 6, 2024

Calma aí, aqui vcs também acharam fofo? Calmai Tadeu HAHAHAHA isso aqui é 100% The Office #BBB24pic.twitter.com/ozcPMFdzGO — Leo Vallim 🔴⚫️ ᶜʳᶠ (@LeoVallim) March 6, 2024

Tadeu, que costuma ter uma postura diferente no programa, chamou atenção do público.

Mas nas redes sociais, o momento descontraído dividiu opiniões. Alguns internautas acharam as imitações divertidas, enquanto outros apontaram que as piadas foram sem graça e poderiam até ser desrespeitosas com as sisters.

“Meu Deus, cara. A vergonha alheia se materializou nesse vídeo”, opinou um usuário do X, o antigo Twitter. “Que situação”, disse mais um. “Eu adoro ele, mas ele está forçadíssimo! Me deu vergonha alheia”, comentou uma terceira. “Senti um ar de deboche”, disse outra. “Fiquei com vergonha por ele”, escreveu mais um sobre o momento viral.

Muitos admiradores também saíram em defesa: “O Tadeu é muito fofo, juro”, uma exaltou o apresentador do programa. “Achei engraçado, vocês são amargos”, comentou outra seguidora. “Dei uma risada sincera aqui”, disse uma terceira. “Nada de vergonha alheia, ele foi sensacional demais, Tadeu é um idolo”, escreveu outra.

Vale mencionar que durante seu discurso de eliminação, Tadeu Schmidt ainda quebrou o protocolo e liberou Alane do paredão previamente. O apresentador surpreendeu o público e os próprios participantes ao revelar antecipadamente que a disputa não era sobre a bailarina. Na sequência, ele focou suas palavras em Michel e Davi.

O que Tadeu Schmidt disse sobre Michel?

Depois de tirar Alane do paredão antes do discurso da eliminação de Michel, Tadeu Schmidt usou suas palavras para falar das características do professor de geografia e do motorista. E ainda deu um recado para que os participantes lembrem qual é o objetivo deles no jogo e reajuste a rota antes do final do reality show, que já está se aproximando; confira o discurso na íntegra.