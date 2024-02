BBB 24: Sonia Abrão tece elogios para Fernanda: 'A mais inteligente'

Gostou! Sonia Abrão tece elogios para Fernanda após sister fala várias no 'Sincerão'; apresentadora aprovou postura da confeiteira

A apresentadora Sonia Abrão voltou atrás sobre o que falou sobre a sister Fernanda e resolveu enaltecer a postura da participante do BBB 24 no Sincerão desta segunda-feira, 05. A jornalista aprovou a forma como a confeiteira se posicionou.

Única ressalva que a comandante do A Tarde É Sua fez foi em relação à Beatriz. A famosa comentou que não precisava humilhar a vendedora, contudo, de resto, ela achou que a líder da semana fez bem em falar.

"BBB24: Um “Vivaa!” para a FERNANDA! A mais inteligente e articulada da turma! Brilhou no “Sincerão”. Se um dia critiquei, já esqueci! Em tempo: não precisava humilhar a Bia, mas, de resto, botou ela e Alane nos seus devidos lugares", opinou Sonia Abrão.

Outra consideração que a jornalista fez sobre o Sincerão foi em relação à Wanessa Camargo. A comunicadora detonou a cantora e apontou falsidade na postura dela ao ter dado a oportunidade de Davi conseguir uma bolsa de estudos.

Alane e Fernanda batem boca ao vivo: "Não vou deitar para você!"

Alane e Fernanda voltaram a bater boca durante o Sincerão na noite desta segunda-feira, 5, no Big Brother Brasil 24.

A bailarina escolheu a carioca para dar a flechada de 'joga sujo' e relembrou a briga que elas tiveram em que Fernanda disse que a modelo estava 'molinha'. "Quando eu me olho no espelho todos os dias, eu lembro do que a Fernanda falou para mim lá na academia", começou Alane, que afirmou que a fala a machucou muito.

A sister relembrou as falas da confeiteira e voltou a falar sobre suas levantadas de perna. "Se para você é desprezo, eu sinto muito", disparou levantando a perna enquanto Fernanda ironizava.

Em seu direito de resposta, Fernanda afirmou que vê uma mudança de personalidade de Alane, inclusive em mudança de voz. "Eu levantei a perna em puro deboche, mas não em relação a sua história com a perna. Foi uma afronte, concordo e não me orgulho", disse a carioca que em seguida explicou porque disse que ela estava 'molinha'.

"Você acha certo falar do corpo de alguém?", interrompeu Alane. "Eu realmente perdi o meu controle, eu tenho muita vergonha porque eu tenho, pelo menos, 10 anos a mais que você e eu me descontrolei com uma menina que adora converter tudo para você, quer ser o centro das atenções", disparou Fernanda que disse que apenas retrucou o que a bailarina disse.

"Este ponto te atingiu como uma ferida e a intenção não era essa. Acho que você converge todas as situações. Também reconheço meu erro, mas não vou deitar para você porque você faz cena sim", disparou a sister.