BBB 24: Sonia Abrão detona fala de Pitel sobre Lucas: "Quer enganar quem?"

Sonia Abrão não poupou ao comentar uma declaração de Pitel sobre Lucas Henrique do BBB 24

Sonia Abrão não poupou e detonou uma atitude de Giovanna Pitel, décima sexta eliminada do Big Brother Brasil 24.

No vespertino, a apresentadora repercutiu um post que a ex-BBB fez em seu perfil no X, antigo Twitter, supostamente se referindo a Lucas Henrique.

A assistente social desabafou dizendo que está cansada das críticas que vem recebendo, dando a entender que está sendo responsabilizada pelo fim do casamento de Buda e Camila Moura.

"Como eu tô cansada de responder pelas atitudes dos outros, juro", escreveu.

Em seu Instagram, a comandante do A Tarde É Sua soltou o verbo: "Eu acho que a ex-BBB Pitel devia parar de tirar o corpo fora do envolvimento dela com Buda no reality! Agora inventou a desculpa que o público entendeu tudo errado! Quer enganar a quem? Cai na real: pegou mal e ponto!", disparou.

Lucas descobriu o fim de seu relacionamento de 15 anos assim que foi eliminado do Big Brother Brasil 24. Camila anunciou na web que se sentiu traída após os constantes flertes do carioca com Pitel e entrou com o pedido de divórcio.