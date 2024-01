BBB 24: Saiba como é o banheiro reservado na casa do reality

O banheiro reservado do BBB 24 tem câmera, mas as imagens não são exibidas para os telespectadores. Saiba como é o local!

A casa do BBB 24, da Globo, já está pronta para receber os novos participantes a partir de segunda-feira, 8, com a estreia da nova temporada do reality show. Os detalhes da decoração foram revelados pela emissora na última sexta-feira, 5, mas um local da propriedade sempre fica de fora da exibição: o banheiro reservado .

O espaço privativo não costuma aparecer ao longo da temporada nas câmeras disponíveis para os telespectadores para preservar a intimidade dos brothers. Porém, o influenciador digital Rafael Uccman esteve por lá nesta semana e revelou como é o banheiro reservado.

Rafael e outros influenciadores digitais e jornalistas visitaram a casa do BBB 24 e mostraram os vídeos e fotos nas redes sociais neste sábado, 6. Em algumas imagens, Uccman entrou no banheiro reservado e mostrou o que tem por lá.

O banheiro privativo do BBB 24 é todo branco e bem básico. O espaço tem uma câmera para que a equipe possa acompanhar caso aconteça algum problema com algum brother ou sister, mas as imagens não são divulgadas.

Apenas em uma ocasião as imagens do reservado foram exibidas na TV. O momento aconteceu quando a cantora e ex-BBB Pocah apareceu chorando dentro do banheiro em um momento de tristeza no confinamento. As imagens viralizaram na época em que foram exibidas no BBB 21.

Veja como é o banheiro reservado do BBB 24:

Confira a decoração da casa do BBB 24

O reality show BBB 24 estreia no dia 8 de janeiro e a Globo já começou a revelar como é a decoração da casa para a nova temporada. Nesta sexta-feira, 5, os apresentadores Tadeu Schmidt e Ana Clara fizeram entradas ao vivo na programação da emissora e mostrar os detalhe dos ambientes.

No BBB 24, a casa recebeu a decoração inspirada nos contos de fadas e histórias clássicas de ficção. A emissora já revelou que cada ambiente da propriedade terá detalhes inspirados no universo da magia, com inspiração nas fábulas.

A sala de estar foi inspirada em uma biblioteca, com direito a vários objetos nas estantes, um sofá vermelho, tapete com estilo clássico e mesa de centro com estilo antigo. O local ainda conta com o botão da desistência, que tem a decoração de um relógio antigo.

Um dos quartos tem o tema de Gnomos e é inspirado em uma floresta encantada, com direito a árvores e insetos nas paredes. O segundo quarto tem o tema de Fadas e foi decorado com tons de rosa e azul, com direito a árvore colorida e com luzes. O quarto do líder foi decorado com mix de estampas com muitas cores, e também conta com a central do líder.

O banheiro segue na temática de floresta encantada e tem um poço dos desejos. Enquanto isso, o Confessionário tem o tema de Jardim Secreto, com direito a uma poltrona estilosa no maior clima de conto de fadas.

Neste ano, as duas cozinhas foram invertidas. A cozinha vip fica perto da porta e a cozinha da Xepa está perto da escada para o andar superior.