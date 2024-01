BBB 24: Rodriguinho sai em defesa de Beatriz após 'Sincerão': 'Faz loucura'

Após criticar comportamento extrovertido de Beatriz no BBB 24, Rodriguinho defendeu a atitude alegre da sister dentro do reality show

Apesar de não ter participado diretamente da dinâmica do 'Sincerão' no BBB 24, da Globo, o cantor Rodriguinho comentou bastante sobre o assunto com outros brothers. Após criticar a personalidade de Beatriz na última terça-feira, 15, o pagodeiro saiu em defesa da sister após justificativa de Lucas Henrique ao colocá-la como ‘Biscoiteira'.

Em conversa com Wanessa Camargo e Yasmin Brunet, o artista elogiou a escolha do líder na atividade da noite, mas apontou um erro do brother. "Eu falei para o Lucas que achei maneira a colocação de biscoiteira, mas usou o termo errado para falar”, iniciou ele.

Em seguida, Rodriguinho recordou o comentário de Lucas Henrique sobre o jeito extrovertido de Beatriz. Ao longo da dinâmica comandada por Tadeu Schmidt, o brother criticou a maneira como a vendedora curte as festas da casa.

Rodriguinho, então, saiu em defesa da colega de confinamento ao relembrar sua alegria ao ficar cara a cara com o cantor Belo. "Jamais ele poderia ter falado do show do Belo. A gente tem fã, Wanessa. A gente sabe como é fã. Fã faz loucura. A menina nunca viu Belo na frente dela. Ela vai fazer aquilo", declarou.

E completou: "Ele falou com uma coisa que mexe com o sentimento de uma pessoa. Aí dá a chance dela crescer, ficar agressiva do jeito que ela ficou, porque está falando de uma coisa muito pessoal".

Rodriguinho tá batendo um papo com o pessoal sobre o SINCERÃO. Rodrigo achou muito feio o Lucas falar do show do belo no jogo, já que ele entende o sentimento de fã e a Beatriz só estava feliz pelo show do cantor, achou que atacou ela de forma pessoal. #TeamRodriguinho#BBB24

Beatriz reage ao ser chamada de 'biscoiteira': 'Tem um botão na sala'

Clima tenso entre os brothers! Durante a noite desta segunda-feira, 15, os brothers do BBB 24, da Globo, participaram pela primeira vez da nova dinâmica da edição, nomeada de 'Sincerão' - substituta do clássico 'Jogo da Discórdia'.

No primeiro tema anunciado por Tadeu Schmidt, os jogadores precisaram apontar qual brother consideravam 'Biscoiteiro' até este momento do jogo. Lucas Henrique, então, colocou Beatriz no alvo e falou sobre a personalidade extrovertida da sister.

"Beatriz, nas festas, geralmente fica sempre lá na frente, não dá muito espaço para a gente acompanhar o show e curtir. Isso pode ser interpretado como VT", declarou ele. A vendedora, por sua vez, teve a oportunidade de responder o colega e não se calou.

"Adoro fazer VT. Primeiro, eu sou assim, tenho esse brilho, essa alegria, cheguei aqui pela minha história e pelo o que eu sou. Se você está achando ruim, tem um botão na sala lindão, gigante, você aperta aquele botão e saí", declarou ela, por fim.

