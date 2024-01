BBB 24: Rodriguinho opina sobre personalidade de Beatriz: "Acho forçado"

Em conversa com Giovanna Pitel sobre jogo, Rodriguinho opina sobre a personalidade de Beatriz Reis na casa do BBB 24; veja!

Outra sister entrou na mira de críticas de Rodriguinho no BBB 24. No início da noite desta segunda-feira, 15, o cantor deu sua opinião sincera sobre o jogo de Beatriz Reis e detonou o jeito como a vendedora age na casa.

Em conversa com Giovanna Pitel e Juninho, o artista disse que não tem uma boa visão sobre o bom humor e carisma de Beatriz. "Eu acho forçado pra c*cete. Assim pela experiência que tenho com pessoas, acho muito forçado", disse ele.

Rodriguinho ainda falou que Beatriz seleciona os momentos para tentar ser divertida. "Todo mundo vê fora, é forçado só quando liga a câmera. Vê ela aqui agora, ela não tá fazendo aquilo agora. Entendeu o que tô dizendo?", explicou ele.

Pitel ainda disse que a leitura deles sobre a sister pode sair errada para o público. "Quando o Brasil compra você, nada é contra você. Parece que se o Brasil já comprou ela, parece que eu e você, que estamos convivendo com ela, estamos de rixa. Ou estamos de perseguição", disse a assistente social.

Confira:

Rodriguinho chamando Beatriz de forçada.



Ele gosta de alguém gente? Sério? Nao vi elogiar NINGUÉM ATÉ HOJE. Curuz #BBB24pic.twitter.com/mDWg2RV5gU — BBBabi (@babi) January 15, 2024

Rodriguinho dá opinião sincera sobre estratégia de jogo após ideia de sister

Ainda em sua conversa com Giovanna Pitel, Rodriguinho tentou planejar a próxima semana de jogo partindo do terceiro paredão da edição, que conta com Davi, Beatriz e Lucas Pizane. Na ocasião, eles tentaram criar um grupo que se reuniria para bolar estratégias.

"Partindo da ideia que Pizane vai ficar [no jogo]: eu, Fernanda, Pizane, Nizam, você, Yasmin Brunet, Wanessa Camargo, Bin Laden, Lucas Luigi, Juninho, Vanessa Lopes, Vinícius Rodrigues e Isabelle", declarou a sister. "Quem não está nesse grupo é alvo?", perguntou Rodriguinho.

Ao ouvir a resposta positiva da colega de confinamento, o artista tentou se esquivar e explicou que não achava uma boa ideia. "Isso não é perigoso, não?", questionou o pagodeiro. "Pode ser, mas se não for assim, cada um vai pra um Paredão. Vai toda semana um indicar. A gente está tentando toda semana colocar um do lado de lá", disse Giovanna.

E continuou: "Mas é um jogo arriscado. Todo mundo que comprar essa ideia pode ser visto como um grupo mal que está querendo derrubar outra pessoa. O Brasil pode ver que não é uma estratégia. Pode pensar que é maldade. Mas aí qual é a estratégia que eu vou bolar aqui dentro? Cada um por si e Deus por todo mundo?", declarou Pitel.

Rodriguinho, então, concluiu que evitaria a dinâmica de combinar votos em grupo. "Eu acho que, pra nós, camarote, é chato", afirmou ele.