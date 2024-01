Big Brother / Sincerão

BBB 24: Davi rebate crítica de Lucas Pizane durante 'Sincerão': 'Me senti traído'

Na dinâmica do 'Sincerão', Lucas Pizane recordou o episódio em que Davi discutiu com Nizam dentro do BBB 24

Redação Publicado em 16/01/2024, às 00h17