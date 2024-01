BBB 24: Rodriguinho reflete sobre possível paredão com Davi: "Não tô com medo"

Em conversa com Fernanda e Giovanna Pitel, Rodriguinho reflete sobre a possibilidade de enfrentar o próximo paredão com Davi

O jogo nunca para no BBB 24! Nesta tarde de sexta-feira, 16, Rodriguinho refletiu sobre a dinâmica semana e contou como imagina o cenário onde ele e Davi estariam no Paredão. Durante conversa com Giovanna Pitel e Fernanda, que ganhou a prova do anjo da semana, o cantor disse que não tem medo de sair.

Na ocasião, os três estavam tentando encontrar uma estratégia de fugir do paredão. Fernanda ainda estava em dúvida sobre que ela iria imunizar com o seu poder do anjo, mas o trio logo refletiu sobre possíveis cenários contando com Davi na belinda.

Durante a conversa, Rodriguinho pediu para dar a imunidade para Pitel, já que Fernanda estava inclinada a seguir por esse caminho. "Eu não tô com medo. Você tá com medo?", perguntou o cantor para a assistente social. "Eu tenho", admitiu Giovanna. "Então dá para ela [a imunidade], não fica pensando", disparou o artista.

As meninas ainda tentaram convencer o brother a trocar de opinião, mas Rodriguinho afirmou que o cenário era complicado. "Você tá entendendo que é uma situação muito delicada? Tá se tratando de um jogo", disse o artista.

Fernanda logo deu sua opinião sobre o assunto e contou o que planejava fazer com o anjo. "Como questão de estratégia, eu te daria porque eu acho que não era para você ir com ele agora. E eu acho que ele e Pitel, ela volta e ele não. Só que por questão de como eu me sinto no jogo, minha amiga se sente mal, com medo, então eu daria para a Pitel ter o seu descanso", disse a confeiteira.

No entanto, a sister disse tem medo de ver seu aliado saindo. "É capaz dele voltar por causa de várias outras pautas suas. E ai a gente se f*de com ele aqui, ainda mais sem você. Porque você é um dos poucos que vai bater de frente com ele daqui para frente", disse Fernanda. "Que bato, né?", disparou Rodriguinho.

Confira o vídeo: