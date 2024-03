BBB 24: Rodriguinho reage após Pitel dedicar vitória na Prova do Anjo

"Me emocionou", confessou o cantor Rodriguinho ao ver que Giovanna Pitel dedicou sua vitória na Prova do Anjo no BBB 24 para ele

Rodriguinho usou as redes sociais neste sábado, 2, para comemorar uma vitória de Giovanna Pitel. A sister venceu a Prova do Anjo e além de garantir a imunidade, também vai poder imunizar uma participante.

Após ser consagrada como Anjo e escolher dois brothers para o Castigo do Monstro, a assistente social comemorou, e aproveitou para dedicar sua vitória ao cantor, que era seu aliado no jogo e foi eliminado na última terça-feira, 27.

Feliz com a conquista da amiga, Rodriguinho parabenizou Pitel e falou sobre a amizade que construiu com a sister. "Entrei nesse jogo com a pretensão de mostrar o lado humano do Rodrigo que muitas pessoas ainda não conheciam. No meio do caminho, me deparei com essa amizade inesperada, que me conquistou", confessou.

"Pitel me recordava sentimentos familiares com as minhas filhas. Ver essa dedicatória na Prova do Anjo me emocionou. Torço muito por você e ainda vais conquistar muitas coisas dentro e fora dessa casa. Logo, estaremos juntos para a vida toda", afirmou ele.

Pitel leva Poder Curinga

Na manhã desta última sexta-feira, 1º, os confinados participaram do 'Perde e Ganha' e deram seus lances no leilão no confessionário pelo Poder Curinga da semana. Giovanna Pitel se destacou ao conquistar o benefício com um valor surpreendente de estalecas. Agora, com o 'Poder do Gêmeo' em mãos, ela promete agitar a formação do paredão no Big Brother Brasil 24.

Para quem não acompanhou, os brothers participam de uma nova dinâmica de sorte que pode dobrar o valor das estalecas. Por isso, a assistente social, que já havia acumulado uma pontuação valiosa de 2720, ganhou mais 800 moedinhas para dar seu lance. No total, ela apostou tudo o que tinha, suas 3520 estalecas, e arrematou o poder especial.