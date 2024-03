BBB 24: Saiba quem venceu a Prova do Anjo e quem está no Monstro

Após três fases da dinâmica, o Anjo e os Monstros do Big Brother Brasil 24 foi definido; saiba quem são

Na tarde deste sábado, 2, aconteceu mais uma Prova do Anjo no BBB 24, e Pitel venceu a disputa. Após Wanessa Camargo ser expulsa do reality show da TV Globo, os participantes foram chamados para a sala e realizaram um sorteio para saber quais brothers iriam participar.

Para ser o novo Anjo, os brothers tinham que passar por três situações do dia a dia, que colocava à prova a proteção dos desodorantes da marca anunciante. Davi, MC Bin Laden, Beatriz, Fernanda, Michel, Giovanna, Isabelle, Leidy Elin, Pitel e Alane foram sorteados para a competição.

Na primeira fase, os brothers enfrentaram um busão lotado, e nas 10 posições, apenas cinco delas tinha a proteção, e as outras cinco dava um banho de água e eliminava os competidores. Davi, Fernanda, Pitel, Leidy Elin e Giovanna passaram para a segunda fase.

Na fase do dia corrido de trabalho, os brothers tiveram que escolher crachás para ter acesso ao escritório. Apenas 3 crachás, entre 15 disponíveis, estavam premiados. Pitel, Leidy Elin e Giovanna avançaram. Já na última etapa, a do treino do dia, as sisters tiveram que lançar 10 argolas, cada um, em grandes frascos de desodorante. Quem fizesse mais pontos vencia e seria consagrado como Anjo.

Giovanna fez 10 pontos, Leidy Elin fez 25, e Pitel 45, vencendo a dinâmica. A sister está imune no próximo paredão do reality, e poderá imunizar outro participante.

O Castigo do Monstro

Depois de ser consagrada como a vencedora da prova, Pitel escolheu Fernanda, Lucas Henrique e Michel para o Almoço do Anjo.

Em seguida, ela chamou Matteus e MC Bin Laden para o Castigo do Monstro. O funekeiro, além de perder estalecas, saiu do VIP e foi direto da Xepa.