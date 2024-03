BBB 24: Pitel leva Poder Curinga com lance surpreendente e deve agitar paredão

Pitel surpreende com lance alto pelo Poder Curinga e conquista 'Poder do Gêmeo' para movimentar formação do paredão no BBB 24; saiba o que é

Na manhã desta sexta-feira, 1º, os confinados participaram do 'Perde e Ganha' e deram seus lances no leilão no confessionário pelo Poder Curinga da semana. Giovanna Pitel se destacou ao conquistar o benefício com um valor surpreendente de estalecas. Agora, com o 'Poder do Gêmeo' em mãos, ela promete agitar a formação do paredão no Big Brother Brasil 24.

Para quem não acompanhou, os brothers participam de uma nova dinâmica de sorte que pode dobrar o valor das estalecas. Por isso, a assistente social, que já havia acumulado uma pontuação valiosa de 2720, ganhou mais 800 moedinhas para dar seu lance. No total, ela apostou tudo o que tinha, suas 3520 estalecas, e arrematou o poder especial.

Agora, Pitel detém uma vantagem conhecida como Poder Gêmeo. A sister terá direito a dois votos durante a formação do paredão, podendo escolher direcioná-los para a mesma pessoa ou para brothers diferentes. Se ela souber utilizar seu poder de forma estratégica, poderá causar um verdadeiro caos na berlinda da semana.

🚨AGORA: Pitel arrematou o “Poder Curinga” com um lance de 3.520 estalecas. Ela vai ter 2 votos na votação de domingo. #BBB24pic.twitter.com/uUV1MO3PzP — CHOQUEI (@choquei) March 1, 2024

Vale mencionar que a assistente social ainda não sabe qual é a utilidade de sua vantagem e só descobrirá no domingo, 3, quando será formado um novo paredão triplo. Além de seu voto duplo ao lado dos outros confinados na casa, o líder e o anjo terão o poder de indicar um participante cada diretamente ao paredão.

É válido lembrar também que o Big Fone tocará seis vezes ao longo dos próximos dias. Nas cinco primeiras vezes, será parte de uma trollagem e o telefone permanecerá mudo. No entanto, no domingo, 3, uma última ligação colocará um dos confinados no paredão. O escolhido terá direito ao contra-golpe, assim como indicado pelo líder; saiba mais detalhes sobre a dinâmica complexa da semana.

Pitel revela se aceitariam convite para participar de ‘A Fazenda’:

Não é novidade que alguns ex-participantes do reality show da Globo, o Big Brother Brasil, batarem na porta da emissora concorrente, a Record, para buscar novas oportunidades. Na manhã desta sexta-feira, 1º, as sisters Giovanna Pitel e Leidy Elin revelaram se aceitariam o convite para integrar o elenco de 'A Fazenda' ainda este ano.

O assunto surgiu quando as colegas de confinamento opinaram sobre a participação de antigos brothers na casa mais vigiada do Brasil. Pitel lembrou da participação de Cezar Black, que foi para um reality show da concorrente no mesmo ano em que marcou presença na atração da Globo, e revelou se faria o mesmo que o enfermeiro.