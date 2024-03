BBB 24: Sisters revelam se aceitariam convite para participar de ‘A Fazenda’

Pode isso? Sisters revelam se pretendem participar de reality show concorrente, ‘A Fazenda’, enquanto estão confinadas no BBB 24

Não é novidade que alguns ex-participantes do reality show da Globo, o Big Brother Brasil, batarem na porta da emissora concorrente, a Record, para buscar novas oportunidades. Na manhã desta sexta-feira, 1º, as sisters Giovanna Pitel e Leidy Elin revelaram se aceitariam o convite para integrar o elenco de 'A Fazenda' ainda este ano.

O assunto surgiu quando as colegas de confinamento opinaram sobre a participação de antigos brothers dentro da casa mais vigiada do Brasil - e fora dela também. Leidy, por exemplo, destacou que não gostava da campeã da edição de 2019, Paula von Sperling, e que não entendia como ela conquistou o grande prêmio do reality show.

Pitel, por sua vez, opinou que um dos momentos mais icônicos do programa foi quando Carla Diaz retornou do paredão falso. Na sequência, as sisters lembraram da participação polêmica do enfermeiro Cezar Black, que foi para um reality show da concorrente no mesmo ano em que marcou presença na atração da Globo.

“Não iria para o outro. O Cezar foi no mesmo ano. Não iria nem se fosse em outro ano”, Pitel disparou que recusaria o convite sem pensar duas vezes. A assistente social ainda declarou que considerava isso uma 'maluquice'. Michel, que participava da conversa, não revelou se aceitaria a proposta, mas mencionou que a pegada rural dava mais trabalho.

"Acho que lá é mais cansativo, tem animal cedo”, ele opinou sobre o reality da Record. Leidy concordou e revelou que também não aceitaria o convite: “Se alguém me colocar para tomar conta do cavalo... Morro de medo", ela brincou com as provas do outro programa. Será que não veremos nenhum rosto conhecido do BBB 24 em ‘A Fazenda’ esse ano?

Pitel e Leidy estão falando de ex-bbbs que vão para A Fazenda no mesmo ano que participaram do BBB. Elas disseram que não iriam. #BBB24pic.twitter.com/7jvJQkn8pg — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 1, 2024

Vale lembrar que na última edição do programa rural, a grande campeã foi selecionada entre os participantes do reality show da Globo. A influenciadora Jaqueline Grohalski marcou presença no BBB de 2018. Após perder o prêmio do programa, se aventurou novamente e saiu como vencedora do reality da Record em 2023.

Pitel avalia alianças dentro do reality:

Giovanna Pitel não avaliou apenas convites externos. Pitel avaliou suas alianças dentro do jogo e revelou alguns de seus planos para Fernanda e Michel, que não acredita que seja o momento de rever a rota de suas estratégias no jogo. Ela declarou que não deve buscar novas vinculos e revelou o motivo de evitar se envolver com outras pessoas.