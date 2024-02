BBB 24: Rodriguinho nega convite para piscina: "Com essa galera aí não"

Na tarde desta terça-feira, 13, Rodriguinho negou convite de MC Bin Laden para piscina após ver quais brothers estavam lá. "Hoje não"

Na tarde desta quinta-feira, 13, Rodriguinho e MC Bin Laden aproveitaram para conversar durante um treino na academia do BBB 24. O funkeiro chamou o pagodeiro para a piscina, mas ele logo recusou o convite.

"Vamos descer junto", disse Bin. Rodriguinho, no entanto, negou o convite ao ver quais participantes estavam na área externa. "Ah, não quero ir na piscina hoje ,não. Quero entrar na piscina com essa galera aí não... ouvindo conversa fiada. Todo mundo fingindo que tá feliz, que vai pro Paredão", disse ele.

"Aqui as pessoas têm isso de todo mundo é perfeito, ninguém erra... todo mundo joga e os outros não jogam", respondeu MC Bin Laden.

No entanto, um tempo depois, Pitel e Bin conseguiram convencer o brother a ir para a piscina curtir o sol do Rio de Janeiro.

No paredão, Davi faz alerta importante para Isabelle

Após a dinâmica do Sincerão no BBB 24, da Globo, os brothers Davi e Isabelle seguiram para um dos quartos e conversaram a respeito da atividade realizada ao vivo na área externa da casa. Emparedado, o motorista de aplicativo fez um alerta para a amiga sobre as relações dentro do confinamento.

O bate-papo iniciou com a berlinda da semana. Os dois enfrentam o oitavo paredão da edição ao lado de Marcus Vinicius. "Vou ficar muito sentido se ele sair, e também vou ficar muito sentido se você sair. É mais uma semana de oportunidades, recomeço, de fazermos uma coisa diferente aqui dentro. E ter mais novos aprendizados", iniciou Davi.

E continuou: "Nem em todo mundo se confia. As pessoas aqui dentro querem se safar do paredão". "Muito! Sabonetando, cara", concordou Isabelle. Davi, então, seguiu com seu ponto de vista: "Para elas se safarem do paredão, elas são capazes de fazer qualquer coisa... Se ela puder te lascar para não ir para o paredão, ela vai te lascar", declarou ele.

"Então, abre o olho, Isabelle, com as pessoas aqui dentro... Tu pensa que, às vezes, tem gente que é teu amigo, mas tem gente que não é teu amigo", aconselhou o brother. Em seguida, ele reforçou sua aliança com a sister: "Eu sou seu amigo. Tu sabe disso, tu sente isso. Eu sei que tu é minha amiga, uma pessoa que eu posso contar aqui dentro", pontuou.

Por fim, Isabelle relatou para Davi um diálogo que teve com MC Bin Laden mais cedo. De acordo com a cunhã, caso Marcus Vinicius seja eliminado no oitavo paredão, sua união com o motorista de aplicativo se fortalecerá.