BBB 24: Rodriguinho detona brother: "Fazendo papel de coitadinho"

Em conversa com MC Bin Laden no BBB 24, o cantor Rodriguinho detonou um brother: "Ele é filho da mãe, jogador, mentiroso"

No Quarto Gnomo do BBB 24, MC Bin Laden e Rodriguinho conversaram sobre Davi. O funkeiro voltou a falar sobre o papo que tiveram a respeito do desperdício de comida e contou que o baiano se aproximou para falar do assunto.

"Ele estava ouvindo a conversa de lá. Entendeu, pai?", falou Bin. O pagodeiro, então, afirmou que Davi está fazendo papel de coitadinho no jogo e garantiu que seguirá votando brother até que ele seja eliminado.

"Ele é o meu voto até ele sair. Pra mim, não tenho medo de falar, não tenho medo de ser injusto, não tenho. Pra mim ele é filho da mãe, jogador, mentiroso, está fazendo papelzinho de coitadinho", disparou.

Rodriguinho causa revolta com comentário sobre mulher

O cantor Rodriguinho causou polêmica com um novo comentário. Durante uma conversa com Fernanda, Giovanna Pitel e MC Bin Laden no BBB 24, o cantor afirmou que sua mulher não pode abraçar outro homem, mesmo que seja um famoso.

O comentário polêmica aconteceu enquanto o pagodeiro analisava a relação entre Deniziane e Matteus. Para o artista, o fato da sister ter abraçado o cantor Xanddy durante a última festa, mostra que não existe uma relação entre os dois.

"Ela agarrou o Xanddy [do Harmonia do Samba] na frente dele", disse Rodriguinho. "Que besteira, era o Xanddy. Um abraço, ela é fã do menino", comentou Pitel. "Não interessa. Se minha mulher agarrar qualquer homem na minha frente, já toma um boxe. Não existe isso. Respeito, postura", rebateu o cantor. Que loucura é essa de vocês?", respondeu a sister. O comentário feito pelo artista causou revolta na internet. Confira!