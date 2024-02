BBB 24: Rodriguinho causa revolta com comentário sobre mulher: "Toma um boxe"

Em conversa com Fernanda, Pitel e Bin Laden no BBB 24, o cantor Rodriguinho causou revolta na web ao fazer comentário polêmico

Nesta sexta-feira, 2, o cantor Rodriguinho causou polêmica com um novo comentário. Durante uma conversa com Fernanda, Giovanna Pitel e MC Bin Laden no BBB 24, o cantor afirmou que sua mulher não pode abraçar outro homem, mesmo que seja um famoso. "Já toma um boxe."

O comentário polêmica aconteceu enquanto o pagodeiro analisava a relação entre Deniziane e Matteus. Para o artista, o fato da sister ter abraçado o cantor Xanddy durante a última festa, mostra que não existe uma relação entre os dois.

"Ela agarrou o Xanddy [do Harmonia do Samba] na frente dele", disse Rodriguinho. "Que besteira, era o Xanddy. Um abraço, ela é fã do menino", comentou Pitel. "Não interessa. Se minha mulher agarrar qualquer homem na minha frente, já toma um boxe. Não existe isso. Respeito, postura", rebateu o cantor. "Que loucura é essa de vocês?", respondeu a sister.

A declaração do artista causou revolta nas redes sociais. "Uma vez agressor, sempre agressor", disse uma internauta. "Engraçado que ninguém repreende as falas desse cara", lamentou outro. "Rodriguinho só pensa em bater, meu Deus", comentou um terceiro.

Vale lembrar que assim que o nome de Rodriguinho foi confirmado no reality show da TV Globo, os internautas relembraram que a ex-mulher do cantor, Nanah Damasceno, o acusou de violência doméstica em 2021.

Rodriguinho disse que não existe relação entre Matteus e Anny apenas porque ela abraçou o Xandy.



Rodriguinho: “Se minha mulher agarrar qualquer homem na minha frente, já tava no boxe. Não existe isso.”



Pitel: "Que loucura é essa" #BBB24pic.twitter.com/iNpq5Kpj7Y — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 2, 2024

Rodriguinho faz comentários pesados sobre aliada

Nesta sexta-feira, 02, Rodriguinho voltou a ser assunto por conta de seus comentários controversos no reality show da Globo, o Big Brother Brasil 24. Após as polêmicas envolvendo a modelo Yasmin Brunet, o participante escolheu um 'novo alvo'. É que o cantor massacrou a aparência de uma de suas aliadas, a assistente social Giovanna Pitel.

Amigos, Rodriguinho e Giovanna estão acostumados a trocar comentários ácidos entre si. No entanto, o cantor parace ter ultrapassado alguns limites ao aconselhar sua colega de confinamento sobre seu peso. Além de indicar que Pitel deveria parar de comer doces, ele chegou a declarar que a sister estava passando muito tempo deitada 'igual a uma orca'. Confira!