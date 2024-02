BBB 24: Rodriguinho faz comentários pesados sobre aliada: “Igual uma orca”

Depois de fazer comentários sobre Yasmin Brunet, Rodriguinho gera polêmica ao definir um 'novo alvo' e detonar aliada no BBB 24

Nesta sexta-feira, 02, Rodriguinho voltou a ser assunto por conta de seus comentários controversos no reality show da Globo, o Big Brother Brasil 24. Após as polêmicas envolvendo a modelo Yasmin Brunet, o participante escolheu um 'novo alvo'. É que o cantor massacrou a aparência de uma de suas aliadas, a assistente social Giovanna Pitel.

Amigos, Rodriguinho e Giovanna estão acostumados a trocar comentários ácidos entre si. No entanto, o cantor parace ter ultrapassado alguns limites ao aconselhar sua colega de confinamento sobre seu peso. Além de indicar que Pitel deveria parar de comer doces, ele chegou a declarar que a sister estava passando muito tempo deitada ‘igual a uma orca’.

Enquanto comentavam sobre a rotina no reality, Pitel comentou sobre a alimentação do pagodeiro, que rebateu: “Eu tava na academia. Só para seu governo eu vou na academia todos os dias. Para você de comer doce e ficar deitada igual uma orca na p*rra da cama. Fica igual um boto deitado, só”, ele deixou a assistente social surpresa após o comentário.

Pitel não abandonou o bom-humor, mas questionou o comentário do cantor: "Porque você é desproporcional comigo? Quando eu falo do seu cabelo de porco espinho, você não gosta", disse a sister, que já fez brincadeiras envolvendo o tradicional visual de Rodriguinho: ‘Parece o Bozo’, ela disse certa vez sobre os fios descoloridos do pagodeiro.

Rodriguinho falou para a Pitel parar de comer doce e ficar deitada igual uma orca na cama. #BBB24



pic.twitter.com/OhjsZpQCZr — CHOQUEI (@choquei) February 2, 2024

Apesar da amizade baseada nas provocações e na sinceridade extrema entre Pitel e Rodriguinho, a fala do artista não teve uma repercussão positiva fora da casa, por conta de seus comentários recorrentes sobre a aparência dos confinados: “Por que ele se incomoda tanto com o que o povo come?”, um internauta opina no Twitter, antigo X. “Isso não é uma simples brincadeira”, disparou mais um.

Vale lembrar que, desde que entrou no reality, o cantor tem sido alvo de críticas após fazer comentários sobre o corpo e a alimentação de Yasmin, que enfrenta problemas de compulsão alimentar e já desabafou sobre o assunto no confinamento: “Você percebe, ela está mais velha. Ela largou mão aqui”, ele detonou a modelo em uma das ocasiões.

Equipe se posiciona sobre gastos de Rodriguinho:

Além da polêmica envolvendo seus comentários, Rodriguinho também se tornou assunto na manhã desta sexta-feira, 2, por outro motivo. Ele causou ao revelar que gasta cerca de R$ 200 mil por mês para estar confinado no BBB 24. O pagodeiro falou sobre o alto valor que investa para estar no programa em uma conversa com com Fernanda, a Líder da semana, e Giovanna Pitel.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe do artista se posicionou em relação à fala que causou polêmica: "Não vamos falar nada sobre", afirmou a assessoria do confinado no realiy show da Globo, que declarou: "Você veio devendo R$ 15 mil. Eu, para estar, aqui R$ gasto 200 mil por mês sem ganhar nada", disparou o cantor.