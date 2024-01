BBB 24: Rodriguinho dá opinião sincera sobre estratégia de jogo após ideia de sister

Tentando fugir do paredão no BBB 24, Rodriguinho revelou se pretende combinbar voto com outros brothers ao longo do jogo

Em meio aos últimos acontecimentos do BBB 24, da Globo, Giovanna Pitel e Rodriguinho se reuniram na área externa da casa mais vigiada do país para conversarem sobre estratégias de jogo. A sister até tentou fechar um grupo com o pagodeiro, mas não obteve muito sucesso.

Tudo começou após analisarem possíveis resultados do terceiro paredão, que conta com Davi, Beatriz e Lucas Pizane. Ao longo do bate-papo, Pitel apontou outros brothers que poderiam compor o grupo ao seu lado e do cantor.

"Partindo da ideia que Pizane vai ficar [no jogo]: eu, Fernanda, Pizane, Nizam, você, Yasmin Brunet, Wanessa Camargo, Bin Laden, Lucas Luigi, Juninho, Vanessa Lopes, Vinícius Rodrigues e Isabelle", declarou a sister. "Quem não está nesse grupo é alvo?", perguntou Rodriguinho.

Ao ouvir a resposta positiva da colega de confinamento, o artista tentou se esquivar e explicou que não achava uma boa ideia. "Isso não é perigoso, não?", questionou o pagodeiro. "Pode ser, mas se não for assim, cada um vai pra um Paredão. Vai toda semana um indicar. A gente está tentando toda semana colocar um do lado de lá", disse Giovanna.

E continuou: "Mas é um jogo arriscado. Todo mundo que comprar essa ideia pode ser visto como um grupo mal que está querendo derrubar outra pessoa. O Brasil pode ver que não é uma estratégia. Pode pensar que é maldade. Mas aí qual é a estratégia que eu vou bolar aqui dentro? Cada um por si e Deus por todo mundo?", declarou Pitel.

Rodriguinho, então, concluiu que evitaria a dinâmica de combinar votos em grupo. "Eu acho que, pra nós, camarote, é chato", afirmou ele.

Saiba como foi a formação do terceiro paredão:

Após o brother Lucas Henrique vencer a terceira prova do líder do BBB 24, da Globo, os participantes do reality show foram surpreendidos com uma nova formação de paredão na noite de domingo, 14. Beatriz, Lucas Pizane e Davi foram para a berlinda e disputam a votação do público para continuarem no jogo.

Ao vivo, Beatriz foi indicada direto à zona de risco por Lucas Henrique. Tadeu Schmidt, então, pediu para o líder realizar um sorteio e explicou que seis brothers não votariam em um primeiro momento. Assim, Nizam, Rodriguinho, Juninho, Lucas Luigi, Raquele e Matteus seguiram sem votar.

Na sequência, o apresentador chamou os brothers ao confessionário para o voto fechado. Lucas Pizane e Alane foram os participantes mais votados da casa e, com isso, o líder precisou desempatar, colocando o colega na berlinda.

Por fim, os seis participantes vetados no sorteio precisaram escolher em consenso o terceiro emparedado da noite e indicaram Davi, que completou o paredão triplo.