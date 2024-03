BBB 24: Rodriguinho aposta em reviravolta de Isabelle e Davi: "Vai trair"

Eliminado do Big Brother Brasil 24, Rodriguinho está participando do Mesacast BBB desta quinta-feira, 29, e apostou em uma reviravolta na amizade entre Isabelle e Davi.

Em determinado momento da conversa, Vítor diCastro, um dos apresentadores, afirmou que, para ele, Isabelle é a maior jogadora do programa e perguntou o que o cantor acha.

"Acho que é um jogo. E vai chegar lá no final e ela vai dar uma rasteirinha no Davi", disse Rodriguinho.

Thamirys Borsan, apresentadora do Mesacast, concordou e Vítor perguntou que tipo de rasteira ele acredita que cunhã dará no baiano. "Ela vai trair ele. Eu acho que o motivo da saída dele vai ser ela", respondeu o pagodeiro.

"Eu acho que ela está armando, igual cobra, para depois apertar", opinou Thamirys. "E ele está indo, ein!", reagiu Rodriguinho. A apresentadora ainda citou as recentes atitudes de Isabelle como quando convidou Davi para tomar banho e dormir junto.

