Rodriguinho revela choque após deixar o BBB 24 com rejeição: 'Assustado'

Agora ex-BBB, Rodriguinho abre o jogo sobre cancelamento e revela choque com descobertas. Cantor foi décimo eliminado do BBB 24, com 78,23% dos votos

Rodriguinho (46) foi décimo eliminado do BBB 24ao receber 78,23% dos votos em um Paredão triplo contra Fernanda (6,95%) e Lucas Henrique (14,82%). Responsável por comentários controversos sobre o corpo de Yasmin Brunet (35) e ameaças contra Davi (21), o cantor revela em conversa com a CARAS Brasil como tem sido voltar à realidade.

"Estou numa boa, curtindo todo amor que venho recebendo, refletindo bastante porque o BBB me deu algumas lições", conta. "Sempre aprendendo", emenda o sambista ao enfatizar sua experiência no reality show da Globo. Para ele, tudo não se limita apenas ao cancelamento.

Apesar de seguro sobre sua imagem, a voz de Tô te filmando revela ter ficado assustado com as descobertas feitas do lado de fora da casa. Assuntos envolvendo Yasmin e Davi foram repercutidos em todo o Brasil e colocaram o cantor em evidência de forma negativa.

"Por mais que eu tenha passado por muitas coisas, me assustei com a projeção com que as coisas tomam aqui fora, são maiores do que a gente pensa. Já passei por isso algumas vezes na minha vida, na minha carreira, mas estou vivendo uma coisa muito maior do que passei", afirma.

Rodriguinho diz não ter medo do cancelamento e reforça seu desejo de aproveitar as oportunidades que surgirem a partir da sua participação no BBB 24. O músico ficou conhecido como "vilão carismático" e conquistou mais de 2 milhões de seguidores no Instagram.

BBB 24

Durante o confinamento, o artista fez comentários polêmicos sobre a compulsão alimentar da filha de Luiza Brunet (61). Em uma situação, por exemplo, ela afirmou que a modelo "sairia rolando" de tanto comer.

Rodriguinho se incomodou após ter recebido uma pulseira de Davi, que atendeu o Big Fone. Irritado, ele ameaçou agredir o motorista de carro por aplicativo. "Ele fica gritando igual tonto. Se ele der mais uma risada, eu vou quebrar ele, eu juro", disparou.