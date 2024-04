BBB 24: Produção manda looks para os finalistas usarem na final

Produção quebra o protocolo! Davi, Isabelle e Matteus receberam looks elegantes para usarem durante a grande final do BBB 24

No início da noite desta terça-feira, 16, os finalistas do BBB 24, Davi, Isabelle e Matteus, receberam looks para usarem na grande final. A produção mandou roupas para os três vestirem para o programa ao vivo.

Os rapazes receberam blazers e calças sociais, incluindo sapatos estilosos. Por sua vez, Isabelle recebeu um vestido vermelho longo e com transparência na saia.

Os três ficaram emocionados e felizes com as roupas escolhidas. Eles falaram que vão ficar muito bem vestidos para a final do reality show e adoraram receber a última roupa preparada pela produção. “É como se fosse uma noite de gala. Que roupa incrível”, disse Isabelle.

Com a atitude de enviar roupas para os finalistas, a produção quebrou o protocolo. Isso porque, geralmente, os finalistas usam as roupas que levaram para o programa com o objetivo de usarem na grande final. Porém, neste ano, eles vão usar as roupas das figurinistas do programa.

BBB 25 ultrapassa 60 mil inscrições e Boninho dispara: "Fiquem ligados"

Mesmo antes da Final do BBB 24, o público do programa já está ansioso para a próxima edição! De acordo com Boninho, diretor-geral do Big Brother Brasil, as inscrições para o BBB 25 já contam com mais de 60 mil duplas cadastradas no site oficial do reality apenas 12 horas após a liberação.

"Inscrições voando! Pico de 1.000 por minuto! Se você começou a sua, finaliza logo! Já recebemos 60 mil em duplas, totalizando 120 mil participantes. Dessa galera, 5 mil já finalizaram. Fiquem ligados, vamos fechar com 40% de ocupação nas praças", legendou ele nas redes sociais nesta terça-feira, 16.

O Big Boss ainda informou que as inscrições serão fechadas em breve, mas deverão retornar. “Quando bater em 40% a gente vai fechar para avaliar como está acontecendo em cada praça que a gente abriu e depois recomeçar. Então, assim, se você já começou o processo, corre lá e termina sua inscrição o mais rápido possível”, afirmou.