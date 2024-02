BBB 24: Prima de Wanessa joga a real sobre atitudes da cantora: “Com medo”

Prima de Wanessa, Day Camargo dá opinião sincera sobre as polêmicas envolvendo a cantora durante seu confinamento no BBB 24

No Big Brother Brasil 24, Wanessa Camargo tem atraído bastante atenção, mas nem sempre os holofotes são positivos. Por isso, Day Camargo, sobrinha de Zezé di Camargo, decidiu opinar sobre os recentes acontecimentos envolvendo a cantora. Ela acredita que a prima está travada por conta dos medos e traumas de seu passado.

Através dos stories do Instagram, Day, que também é cantora e faz dupla sertaneja com Lara, compartilhou sua opinião sincera sobre o comportamento da cantora no programa. Para início de conversa, a artista defendeu que o público tem acesso a diferentes versões do que, de fato, acontece no reality show e isso pode prejudicar Wanessa.

“A primeira coisa que a gente tem que pensar é que quem está lá vivendo isso 24h por dia sente e enxerga coisas que a gente do lado de cá não enxerga, como a gente do lado de cá, que tem certos benefícios, como saber as versões e pontos de vistas das pessoas, certo?”, a cantora abriu o jogo sobre a realidade no confinamento.

“Tem gente também que assiste ao reality pelas páginas de entretenimento, alguns chamam de páginas de fofoca, mas são páginas que postam são justamente para gerar engajamento, polêmica, e tem gente que acaba se influenciando por esses cortes”, Day saiu em defesa da postura da prima na atração global e opinou sobre as recentes polêmicas.

Mas, acima de tudo, a cantora explicou que a artista carrega consigo uma bagagem pesada de traumas e medos, o que pode dificultar sua capacidade de se expressar corretamente no programa: "O que a gente tem que torcer, quem gosta da Wanessa, é para que os traumas e medos dela não a sigam e não a deixem com medo que a impeça de jogar”, disse.

Por fim, a cantora desejou que Wanessa consiga mostrar sua melhor versão para o público do reality show: “Torcer que ela se desfoque de coisas que não precisam de tanta atenção dela e que ela mostre a braba que ela é”, Day declarou seu apoio para a prima e mostrou que a família permanece unida fora do confinamento.

Vale mencionar que a artista falou um pouco sobre a presença da prima no programa em entrevista exclusiva à CARAS Brasil. Assim que Wanessa foi anunciada na atração, a cantora declarou sua torcida: "Acho que o maior prêmio para Wanessa é que as pessoas a conheçam de verdade, porque dinheiro não compra tudo", ela explicou a decisão da cantora de integrar o elenco.

