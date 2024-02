BBB 24: Dado Dolabella perde a linha e detona postura de Davi: ‘Descontrolado’

Namorado de Wanessa Camargo, Dado Dolabella sai em defesa da cantora e faz graves acusações sobre o comportamento de Davi no BBB 24

Não são só os confinados do Big Brother Brasil 24 que estão com as emoções à flor da pele! Nesta terça-feira, 06, Dado Dolabella causou ao expor o que pensa sobre um dos principais rivais de sua namorada, Wanessa Camargo, no reality show da Globo. Em suas redes sociais, o ator e cantor detonou o comportamento e listou graves acusações envolvendo Davi.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Dado não poupou palavras para massacrar a postura do participante em um textão. O genro de Zezé di Camargo listou todas as vezes em que o brother teve comportamentos considerados controversos em relação a cantora e demais colegas dentro da casa mais vigiada do Brasil.

“Imagina se fosse você. Basta se colocar no lugar dela”, ele iniciou a declaração pedindo empatia, e em seguida, começou a detonar algumas das atitudes do motorista de aplicativo. Na sequência, ele mencionou o incidente em que o baiano colocou carne no feijão que Wanessa havia separado para comer, mesmo sabendo que ela é vegana.

Além disso, o cantor ressaltou o fato de o participante ter praticado ‘homofobia’ algumas vezes e gritado ‘descontrolado’ pela casa, conforme mencionou em seu texto. Dado também acusou o participante de assediar mulheres durante o confinamento e apontou a vez em que o motorista pediu outra sister em casamento, mesmo tendo uma esposa.

“Pratica manterrupting o tempo inteiro, cortando apenas mulheres querendo impor sua fala, não respeita coletivo. Manipulador (deixou claro isso manipulando votos com Isabelle, Raquel e Michel) sempre contra Wanessa, com isso deixou sua aliada no paredão e seus "parças" na mão porque mudou pra Michel do nada”, Dado listou outros episódios no confinamento.

O ator também apontou que o mostorista teria mentido sobre a polêmica envolvendo os grupos da casa: “Mentiu quando disse que não tinha falado que entre camarote e pipoca, o pipoca que tinha que ganhar, inclusive dizendo o nome dela... quando Wanessa foi perguntar pra ele, ele disse que não, que não falou isso, que não lembrava”, disparou.

Por fim, Dado pediu para que as pessoas se colocassem no lugar da namorada e terminou com uma reflexão: “Agora, imagina VOCÊ convivendo contra tudo isso. Mas, pimenta no dos outros é refresco, né?”, concluiu o cantor, que acompanha de perto o confinamento e costuma usar seu perfil para sair em defesa da amada em meio as polêmicas.

Dado Dolabella sai em defesa da namorada e detona Davi do BBB 24 - Reprodução/Instagram

Inclusive, Dado usou as redes sociais para dividir uma música feita em homenagem à namorada, a cantora durante sua estadia BBB 24. No entanto, o cantor foi alvo de comentários por conta da letra da canção, que aborda polêmicas de seu passado, como a prisão e o cancelamento. Em resposta às críticas, ele disse que aprendeu com seus erros e que todos podem evoluir.

