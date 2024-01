BBB 24: Personal revela segredo de treino de Yasmin Brunet para manter corpão em forma

Em entrevista à CARAS Brasil, Márcio Lui, personal de Yasmin Brunet, rebateu críticas a respeito do corpo da modelo e revelou segredo do corpão da loira

Protagonista dos primeiros dias do BBB 24, a modelo Yasmin Brunet (35) causou uma onda de debate nas redes sociais por conta de seu corpo escultural. Seja com críticas ou elogios, a beldade tem chamado atenção e o personal trainer Márcio Lui garantiu à CARAS Brasil que a loira pega pesado nos treinos e usa técnica de eletroestimulação para manter o corpão em forma.

Acompanhando Yasmin desde 2018, Lui conta que o segredo por trás do visual impecável está no foco e determinação. "A Yasmin sempre se preocupou em trabalhar muito mais glúteo, perna e abdômen. Esse era o foco dela nos treinos. Musculação e funcional ela fazia duas vezes por semana", revela ele, que também trabalha com famosos como Sabrina Sato, Luiz Bacci, Adriane Galisteu e Sasha Meneghel.

Em meio a dificuldade da sister em controlar sua ansiedade e compulsão alimentar, o especialista explica que é natural enfrentar períodos de insatisfação corporal. "Ela é como qualquer mulher. Toda mulher tem períodos que às vezes dá um pouco mais inchada, às vezes uma secada", conta.

Nos últimos anos os treinos de Yasmin têm ficado mais intensos e contam com a presença de uma detalhe em especial: a técnica da eletroestimulação . Lui explica que se trata de um treino mais intenso e atrelá-lo a outras atividades, que assim potencializam os resultados corporais.

"É um treino de 20 minutos e ele pode ser feito de uma a duas vezes por semana. Ele potencializa o resultado, principalmente quando você faz musculação, treino funcional, luta ou dança. Existem também variações de treino, como de força ou metabólico", diz.

Segundo o personal, o treino de Yasmin tem virado febre entre suas alunas e geralmente é o mais pedido. "As mulheres amam fazer e quando faz esse mix de treino da eletroestimulação, o resultado é muito bom, muito satisfatório e toda mulher gosta", garante.

MACHISMO E CRÍTICAS

Telespectador do BBB 24, Márcio Lui acompanhou a repercussão dos comentários dos brothers da casa sobre o corpo de Yasmin Brunet. O qual homens como Rodriguinho e Nizam avaliaram o visual da sister, chegando a falar sobre sua idade e ter um "corpo estranho".

Impressionado com o que foi dito dentro do jogo, ele aproveitou para fazer uma reflexão sobre o assunto. "As pessoas precisam entender que elas precisam ter mais respeito com o corpo, principalmente da mulher", dispara.

"Gostam muito de falar que tem celulite, que tem isso, que tem aquilo. Eu quero saber qual mulher que nunca teve celulite? Qual a mulher que nunca teve um pouco mais de flacidez? Então, eu como personal, sempre falo do respeito com o corpo da mulher ou do próprio homem. Isso é muito importante, isso deixa a vida mais leve", finaliza.