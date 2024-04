BBB 24: No paredão, MC Bin Laden desabafa sobre o jogo: "A gente vai lutar"

Enfrentando o paredão contra Davi, MC Bin Laden desabafa com Lucas Henrique sobre o BBB 24, e garante para o aliado que eles não vão desisitir

Na tarde desta quarta-feira, 3, MC Bin Laden conversou com Lucas Henrique no jardim da casa do Big Brother Brasil 24. Durante o papo, o funkeiro refletiu sobre o paredão que enfrenta contra Davi e a eliminação de Pitel, que deixou o jogo nesta última terça-feira, 2.

"Muito louco. Você sentir o que a Pitel falava, né? De como é você bater no Paredão e saber que você vai sair", desabafou o artista.

Em seguida, Lucas Henrique falou sobre o Raio-X de hoje e sua resposta para a pergunta da galera no Gshow. "Respondi a pergunta hoje assim: O que falta? Falta vocês ajudarem a gente a dar uma reviravolta nesse jogo", comentou o professor de Educação Física.

Bin, então, confessou para o amigo que se ele não for eliminado, será uma grande surpresa para todo mundo. "Se eu acabar ficando, vai ser uma surpresa pra todo mundo que tá aqui dentro", disse o funkeiro. Lucas afirmou que até ele ficaria surpreso com essa situação.

Depois, o capoeirista disse ao amigo que gostaria de enfrentar a próxima berlinda. "Quero bater no próximo e 'ganhar'", falou ele. "Ganhar o que, a Liderança?", questiona o artista. Lucas faz que não com a cabeça. "Casa?", pergunta Bin, e o brother assente. "Não tô aguentando mais, mano", confessou o carioca, que mais cedo chegou a mencionar o botão de desistência.

Por fim, Bin Laden garantiu que não vai desistir do prêmio tão fácil. "Agora, se eu fico, pai, aí 'nós vai' lutar até o final", afirmou ele. "Aí é outro esquema", concorda Buda. "Se eu ficar a gente vai lutar. Vai desanimar não", ressaltou o funkeiro.

MC Bin Laden explica motivo de não poder se relacionar com sister

Na área externa, nesta terça-feira, 02, MC Bin Laden e Lucas Henrique conversam sobre o jogo perto da reta final do reality. O cantor repercute com o professor de Educação Física o papo que Giovanna ouviu na Central do Líder.

O brother comenta: "Estou pontuando isso contigo, porque é importante Buda. Eu não posso ter mais a Giovanna como um relacionamento aqui dentro". O cantor segue falando: "Chegou uma situação que eu sei que o pódio dela é a Pitel e tu". Saiba mais!