BBB 24: MC Bin Laden explica motivo de não poder se relacionar com sister

MC Bin Laden conversa com Lucas Henrique sobre o jogo nesta terça-feira, 02, e explica a razão de não poder ficar com a sister

Na área externa, nesta terça-feira, 02, MC Bin Laden e Lucas Henrique conversam sobre o jogo perto da reta final do reality. O cantor repercute com o professor de Educação Física o papo que Giovanna ouviu na Central do Líder.

O brother comenta: "Estou pontuando isso contigo, porque é importante Buda. Eu não posso ter mais a Giovanna como um relacionamento aqui dentro". O cantor segue falando: "Chegou uma situação que eu sei que o pódio dela é a Pitel e tu". Lucas Henrique então, comenta: "Eu não sei não". O cantor diz que para ele é isso.

E segue falando: "Eu não posso me relacionar com a Giovanna, porque se amanhã a Giovanna vota em mim, isso pode pesar contra ela, entendeu?".

O brother afirma que o mesmo pode ocorrer com ele. "Se eu voto nela também pode pesar, porque você é a segunda pessoa do meu pódio, tá ligado? Então, eu consigo separar. Eu consigo enxergar a Giovanna como amigo".

Bin pontua: "Mesmo que, às vezes ali, eu brinco, fui tentar me aproximar pra saber. O que eu falei no quarto é real, eu gosto de outra pessoa lá fora, então não vou mentir, tá ligado? (...) Até falei isso pra ela que não seria justo". Momentos antes, o cantor tentou beijar Giovanna, mas a sister negou.

Bin se declara para Giovanna

MC Bin Laden se declarou para Giovanna durante a madrugada desta terça-feira, 02, no Big Brother Brasil 24. O funkeiro, que estava alcoolizado após beber no Quarto do Líder, aproveitou para dizer o que pensa sobre a nutricionista.

A Líder foi até o Quarto Gnomo perguntar o que o cantor estava falando mal dela. "Agora eu quero saber", brincou. "Eu nunca vou falar mal de você", respondeu o brother. "Por quê?", quis saber Pitel, que também estava no cômodo.

"Porque seu sorriso é muito lindo. Você é uma pessoa muito f***. Eu me encantei pela pessoa que você é", confessou o MC. "Obrigada! Então o que você tava falando de mim aí?", insistiu Giovanna em tom de brincadeira.

"Se a gente tivesse continuado ficando, lá fora certeza que eu iria atrás de você pra gente namorar porque você é uma pessoa muito f***", admitiu o brother.