BBB 24: Lucas cogita apertar botão de desistência na reta final: ‘Muito difícil’

Vai desistir? Lucas avisa que está chegando no limite e cogita apertar botão para sair do reality após ausência da esposa em foto no BBB 24

Apesar de ter ganhado a liderança e se salvado de mais um paredão, Lucas Henrique confessou que está cogitando desistir na reta final do Big Brother Brasil 24. Abalado depois de notar a ausência da esposa em mais uma foto de sua família, o professor confessou que pensou em apertar o botão para sair do reality show nesta quarta-feira, 3.

Enquanto conversava com Giovanna na área externa da casa, Lucas comentou que estava pensando treinar para se distrair. A nutricionista concordou e sugeriu que seria bom "esvaziar a cabeça um pouquinho". Nesse momento, o capoeirista admitiu que, pela manhã, chegou a pensar em apertar o botão e desistir do programa de vez.

“Tá f**** Giovanna, por mais que eu tente, não tem como. Tá muito difícil. Muito difícil. Olhei o botão verde ali um tempão, fiquei olhando”, Lucas revelou que está chegando em seu limite. Apesar de ficar tentado a deixar o confinamento, o professor de educação física contou que não queria jogar tudo pro ar agora que está chegando na reta final.

“Eu sei que tá tão perto e eu não vou fazer isso”, ele revelou que desistiu da ideia. Giovanna tentou consolar o colega de confinamento, que é um de seus poucos aliados atualmente: "Jamais... começa a dar aquele negócio ‘acaba pelo amor de Deus", a nutricionista revelou que também estava ansiosa para chegar na final do programa.

"Pelo menos a gente sabe que no ruim, no ruim, até terça-feira no máximo”, Lucas completou a fala da nutricionista. Novamente, Giovanna tentou amenizar fazendo piada: "Menos de uma semana. O que é um peido para quem tá cagado? Vamos segurar firme”, ela aconselhou o professor de educação física, que é o novo líder da semana.

O problema é que, após conquistar a liderança pela quarta vez no BBB 24, Lucas Henrique foi ao quarto do Líder e se deparou com novas fotos de sua família. Contudo, a ausência da foto de sua ex-esposa, Camila Moura, foi novamente notada por ele, que ficou muito abalado sem saber que seu casamento chegou ao fim fora do reality show.

Buda: "Eu entendo que a Camila não quer ser exposta... ou ela desistiu de mim."



Giovanna: "Pelo amor de Deus, Lucas. 15 anos de vocês juntos e ela vai desistir agora?" pic.twitter.com/S36iWB4AI0 — Central Reality #BBB24 (@centralreality) April 3, 2024

Pitel descobre fim do casamento de Lucas:

Na madrugada desta quarta-feira, 3, Giovanna Pitel participou do 'Bate-Papo BBB', da Globo, logo após a sua eliminação do 'Big Brother Brasil 24'. Durante a conversa, a assistente social descobriu que o casamento de Lucas Henrique e Camila Moura chegou ao fim devido aos flertes do brother dentro do reality show e até admitiu que já imaginava.