BBB 24: Na reta final do reality, Davi analisa próprio jogo: 'Não me desesperei’

Na área externa, Matteus e Davi conversam sobre suas trajetórias no reality nesta quarta-feira, 10; Matteus afirma que não é 'planta'

Perto da grande final do Big Brother Brasil 24, da Globo, Matteus e Davi conversam nesta quarta-feira, 10, sobre a reta do jogo. Após o gaúcho dizer que não acredita que seja "planta" dentro do reality, o motorista de aplicativo dá a sua opinião sobre a própria trajetória dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Matteus relembra uma análise de Leidy Elin sobre a sua postura no reality e diz: "Eu acredito que eu não sou uma planta (...) Aí, eu pensei: 'Mas, cara, eu converso com as pessoas que eu me dou melhor'. Por exemplo, a Any [Deniziane] era a pessoa que eu mais conversava sobre jogo, sobre vida...".

A conversa entre os dois segue e Matteus analisa a sua trajetória. "Se eu fui uma pessoa que respeitei as pessoas, fui eu desde o início do jogo, joguei de uma maneira, acredito eu, limpa. A hora que eu tinha que falar, falei. Posso ter errado durante o jogo e errei. Posso ter falado bobagem, falei... mas não vejo sentido de eu querer jogar alguma coisa para o ar e me desesperar porque tem um milhão de reais", pontua o gaúcho.

"Aquele prêmio tá aqui e, dependendo da situação, ele pode afastar de ti", opina Matteus.

Ao ouvir a frase, Davi dá o seu ponto de vista sobre a própria participação. "Eu tenho a minha personalidade forte, eu não deixei de ser eu e não me desesperei para chegar à final. Nós cinco chegamos aqui juntos e vamos continuar juntos até o final do jogo. Eu, Davi, sei separar o jogo de relacionamento, amizade", discorre o motorista de aplicativo.

O baiano complementa: "Eu não tô desesperado. Tô sendo quem eu fui do início do jogo para cá. Não tô dando cartada pra cima, tô sendo eu no jogo", ressalta Davi.

Alane acredita que Davi será eliminado

Mais um paredão foi formado no BBB 24 nesta terça-feira, 09, e Beatriz enfrenta Davi e Isabelle na berlinda. A aliada da vendedora do Brás no jogo, Alane, então compartilhou que acredita que a amiga continuará na casa e que o baiano será o escolhido pelo público para sair da competição.

Em conversa nesta quarta-feira, 10, as sisters falaram sobre o assunto e a comerciante se mostrou bastante apreensiva, acreditando que possa ser a eliminada. “Eu só fico por um milagre, Alane", disse Beatriz. "Eu sinto que vai ficar, eu, você [Beatriz], Isabelle e Matteus, quinta-feira (11). Eu acho que vai ser isso", afirmou a bailarina.