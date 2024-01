BBB 24: Mulher de Rodriguinho fala de erro do cantor e responde Luiza Brunet

Bruna Amaral, mulher de Rodriguinho, fala sobre os erros do cantor no BBB 24 e responde comentários de Luiza Brunet nas redes sociais

Bruna Amaral, mulher de Rodriguinho, falou sobre as atitudes polêmicas no cantor no BBB 24, da Globo. Em suas redes sociais neste domingo, 14, a modelo decidiu reconhecer os erros do artista e rebater os comentários de Luiza Brunet, que defendeu sua filha, Yasmin Brunet, no último sábado, 13.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Bruna compartilhou uma captura de tela dos comentários da mãe da loira, que questionou: "Como será que é a mulher dele?". Logo, a modelo fez questão de se apresentar para Luiza.

"Muito prazer, Luiza Brunet. Eu sou a mulher do Rodriguinho. É sério mesmo que para atingir o meu marido você precisa me ofender? Que feio uma mulher diminuindo a outra. Uma pena vindo de uma mulher que se diz ativista e palestrante!", escreveu ela.

Bruna ainda defendeu Rodriguinho e repreendeu a atitude de Luiza Brunet novamente. "Rodrigo não é perfeito e nenhum ser humano é, todos nós erramos. E conhecendo ele como conheço, quando ele sair vai aprender com tudo o que errou. Não ataque uma pessoa pelo erro de outra. Melhore!", finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Os comentários de Yasmin Brunet

No último sábado, 13, Luiza Brunet saiu em defesa de sua filha, Yasmin Brunet, e reprovou as falas de Rodriguinho, Nizam e Vinicius Rodrigues sobre o corpo da modelo. Em suas redes sociais, ela falou sobre o ocorrido e detonou a atitude dos brothers.

"Bom dia. Quanta ternura, educação e beleza juntas, dos machos alfa". Logo em seguida, ela citou as falas dos brothers e questionou: "Vexame nacional? Olha o diálogo dos outros príncipes da beleza".

A modelo ainda fez questão de lembrar a acusação de agressão feita por Nanah Damasceno, ex-mulher de Rodriguinho. "Pai de 5 filhos E agressor de mulher", escreveu Luiza, que citou as falas do cantor sobre os hábitos de alimentação de Yasmin.

Por fim, a mãe da loira ainda afirmou que as falas vieram de um lugar de insegurança dos brothers. "3 'homens' com ego ferido porque Yasmin jamais daria bola pra eles. Bora eliminar um a um", finalizou ela.

