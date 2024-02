BBB 24: Mulher de Davi rebate acusações sobre o termo ‘calabreso’: ‘Nada a ver’

Esposa de Davi do BBB 24, Mani Reggo quebra o silêncio e defende o marido após a polêmica envolvendo a expressão 'calabreso'

Nesta quinta-feira, 1, Mani Reggo, esposa de Davi, usou as redes sociais para se manifestar em meio a polêmica da briga envolvendo seu marido no Big Brother Brasil 24. A empreendedora rebateu as acusações de que o motorista teria a intenção de ofender alguém com o uso do termo ‘calabreso’ durante a confusão no reality show da Globo.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Mani, que empreende em uma barraca de alimentos, apareceu direto do trabalho para comentar sobre a situação. “Bom dia, Calabresos! Ótima quinta-feira”, iniciou ironizando a expressão que o marido usou no confinamento durante uma briga com Lucas Buda e MC Bin Laden.

Na sequência, a esposa do motorista publicou uma foto de seu amado fazendo uma careta ao lado do sobrinho: “Ele segue apresentando o jeito baiano de ser. Mais um termo usado pelo Davi: Calma Calabreso é uma frase “meme” criada pelo humorista Toninho Tornado”, Mani saiu em defesa do marido na legenda da publicação.

"Nada tem a ver com as acusações sobre a forma corporal de nenhuma pessoa”, a empreendedora lamentou os comentários sobre o motorista e finalizou sua declaração falando sobre a saudade do marido: “Quando o tio Davi chega é só resenha. Saudade do titio”, ela concluiu a postagem tirando onda com a situação inusitada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mani Reggo (@manireggo)

O que significa termo usado por Davi?

Para quem não acompanhou, Davi usou a expressão ‘calabreso’ ao se referir ao rival, Lucas Buda. O motorista recebeu acusações de preconceito, por conta do termo, que deixou dúvidas entre os colegas. MC Bin Laden, que participou da briga e ameaçou agredir o motorista, apontou que a expressão seria ofensiva por se referir ao peso do professor.

Mas o termo, até então desconhecido para muitos, na verdade foi criado pelo humorista Toninho Tornado. Com mais de três milhões de seguidores em sua conta, o comediante faz vídeos de pegadinhas, em que chama pessoas por nomes inusitados. Geralmente, ele troca a última vogal de alguma palavra aleatória para dar seu toque humorístico.

Web resgata vídeo de Bin Laden usando termo 'calabreso':

Na manhã desta quinta-feira, 01, os internautas resgataram um vídeo em que MC Bin Laden é pego no pulo e aparece brincando com a palavra 'calabreso' fora do reality. Eles apontaram que o funkeiro já sabia do significado da expressão e, mesmo assim, aproveitou a situação para fazer graves acusações após sua briga com o motorista.