BBB 24: Não sabia? Web resgata vídeo de Bin Laden usando termo 'calabreso'

Os internautas resgataram um vídeo em que MC Bin Laden aparece usando o termo 'calabreso', usado por Davi durante a briga com Lucas

A madrugada desta quinta-feira, 01, no Big Brother Brasil 24 foi tomada por uma briga feia entre MC Bin Laden e Davi. Tudo começou quando o baiano estava discutindo com Lucas Henrique e o chamou de 'calabreso'.

O funkeiro tomou as dores do amigo e partiu para cima do motorista de aplicativo, em uma briga calorosa que fez os internautas pedirem sua expulsão.

Após a troca de farpas, a casa mais vigiada do Brasil foi tomada pela dúvida do que significa a palavra 'calabreso'. Em conversa com outros brothers, Bin Laden insinuou que o termo seria gordofóbico e que Davi estaria tentando ofender Lucas pelo seu corpo - o que fez os participantes ficarem revoltados.

O termo, que nada mais é do que um meme que tomou as redes sociais recentemente, inclusive, já foi utilizado pelo MC. Na manhã desta quinta-feira, 01, os internautas resgataram um vídeo em que o cantor aparece brincando com a palavra.

Confira: