BBB 24: Web pede expulsão de Bin Laden após briga com Davi: "Agrediu sim!"

Os internautas resgataram um momento da briga e pedem expulsão de Bin Laden do BBB 24 por agressão em Davi

MC Bin Laden e Daviprotagonizaram uma briga e tanto durante a madrugada desta quinta-feira, 01, na festa do Big Brother Brasil 24.

Enquanto os dois discutiam, Lucas Henrique e Isabelle tentaram intervir para não resultar em uma possível agressão. Mas segundo a web, isso não adiantou nada.

Isso porque em determinado momento, enquanto o baiano chamava o funkeiro de manipulador, o MC se aproximou bastante e encostou o nariz de forma agressiva no brother.

Após a discussão, a web começou a subir a tag 'Agrediu' no Twitter, pedindo a expulsão do cantor."Isso aqui vai dar ruim", opinou uma exibindo a foto do momento. "O Bin agrediu o Davi", falou outra. "Agrediu sim, incitou, ameaçou...tem que ser expulso", disparou mais uma.

Confira: