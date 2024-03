Big Brother / Elogiou

BBB 24: MC Bin Laden sobre Bruna Marquezine: "É a mais bonita do Brasil"

O funkeiro elogiou Bruna Marquezine em conversa com Fernanda e Lucas no Quarto Gnomo no BBB 24

Redação Publicado em 15/03/2024, às 17h38

MC Bin Laden - Reprodução/Globo