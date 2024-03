BBB 24: O que foi isso? Fernanda intriga ao pular na piscina de roupa

Não tá bem? De roupa, Fernanda intriga ao pular na piscina repentinamente; internautas se preocupam com estado mental da sister

A participante Fernanda do BBB 24 está chamando a atenção com seus comportamentos dentro do confinamento. Após falar e chorar sozinha na academia, a sister deu o que falar nesta sexta-feira, 15, ao pular na piscina.

A ação intrigou os internautas porque a confeiteira apareceu andando pela área externa, perto da piscina, e repentinamente se jogou na água até de roupa. A atitude da confinada dividiu opiniões entre os internautas. Uns acharam engraçado e outros se preocuparam com a saúde mental dela.

"Passando mal com a Fernanda", riram com o pulo da integrante do BBB 24. "Por deus, ela não tá bem não", opinaram outros sobre a confeiteira.

O ex-BBB Gil do Vigor também surpreendeu ao dar sua opinião sobre a permanência de Fernanda na casa. O economista deixou um comentário para equipe dela em um post, aconselhando que votem para ela sair para ter paz. Saiba mais o que ele falou aqui.

É bom lembrar que nesta quinta-feira, 14, Fernanda chamou a atenção ao chorar e falar sozinha na academia. A sister tem se demonstrado bastante abalada no confinamento."Eu tô naqueles dias que a gente não se aguenta, sabe? Se eu pudesse eu quebraria todos os espelhos da minha casa pra não ter que me olhar. Não quero ver ninguém, falar com ninguém. Então o que você está fazendo aqui, sua imbecil? Garota idiota, garota chata. Garota confusa", falou em um momento.

Veja o pulo de Fernanda na piscina:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

A Fernanda kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk por Deus ela nao ta bem não #bbb24pic.twitter.com/oZExzJK8bN — BBBabi (@babi) March 15, 2024

Fernanda interpreta recado de Tadeu Schmidt

O discurso de Tadeu Schmidt para o eliminado sempre dá o que falar na casa do BBB 24 e deixa os brothers reflexivos. Nesta terça-feira, 12, não foi diferente após o apresentador falar sobre os três emparedados e a escolhida pelo público, Yasmin Brunet.

Depois do fim do programa, Fernanda foi para o Quarto Gnomo e compartilhou o que enteneu das palavras do jornalista. A confeiteira então apontou alguns pontos que enxergou em Isabelle após o comandante da atração falar sobre a história dela com algumas metáforas. Leia mais aqui.