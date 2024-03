BBB 24: Fernanda avalia compra da Xepa desta semana: ‘Quase nada'

'Pessoal vai ficar irritado', desabafou Fernanda após ir às compras para a xepa desta semana dentro da casa mais vigiada do Brasil

Após realizar o mercado da Xepa nesta sexta-feira, 15, ao lado de MC Bin Laden, no BBB 24, Fernanda fica preocupada com as escolhas da dupla durante o mercado. Ao ser perguntada por Giovanna se deu para fazer as compras do grupo, a confeiteira se diz surpreendida pelos preços dos produtos.

"Absurdamente caro, não deu para comprar quase nada. Pessoal vai ficar irritado. Ainda sobraram 15 estalecas, porque tudo era de 80 para cima, 75 para cima". "Não tinha nada acessível. Sabe quanto é nada vezes nada?", reitera a carioca.

Raquele então entra no papo e questiona a quantidade de estalecas que o grupo destinou ao mercado. "4.000 e pouquinho, não deu. Não deu para comprar quase nada. Comprei, assim, o essencial, que o pessoal gosta de pegar no pé, mas não deu. Vai ter que dividir um monte de coisa. Goiabada vai ter que dividir um monte de gente, não deu o número certo", diz.

Leidy Elin fala de atitude de Davi depois de vaquinha para Xepa

Mais cedo, Leidy Elin falou sobre a divisão de estalecas com Fernanda sobre a atitude de Davi durante a doação: "Davi gosta de dar de bom moço, né? Você ouviu? 'Ai, eu vou dar 970 pra cobrir Fernanda e Alane'. Que a Bia tem", diz a trancista. "A Bia ganhou, então", Fernanda responde, se referindo à dinâmica do Perde e Ganha que aconteceu pela manhã. Vale lembrar que, Beatriz está com saldo de estalecas negativo.

"Não tem o que fazer, se um monte de gente perdeu dinheiro, quem tem dinheiro vai ter que pagar. Você, que tinha mais, tem sua escolha de quanto você vai dar dentro do piso. Se quiser, também", a doceira observa.

"O mínimo era 500, dei 550", Leidy revela. "Exato, se quiser. Mas vai ter que aceitar, se não ninguém vai comer", Fernanda diz em seguida. Logo depois, Leidy Elin diz que uma sister deixou o Confessionário batendo a porta após a vaquinha.

"Eu acho que ela ficou meio p***. Saiu do Confessionário boladona, deu um porradão na porta", ela conta. "Tá tirando a poeira do arco e flecha", Fernanda dispara.