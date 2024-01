BBB 24: MC Bin Laden revela estratégia para desestabilizar Davi e Isabelle

Novo líder do BBB 24, MC Bin Laden revela estratégia ousada para prejudicar o desempenho de seus adversários, Davi e Isabelle

Na última quinta-feira, 25, MC Bin Laden venceu a prova da semana e se tornou o novo líder do Big Brother Brasil 24. Além de definir seu grupo do VIP, ele também elegeu quatro brothers para ficar em sua mira do paredão. O funkeiro ainda criou uma estratégia para desestabilizar dois de seus adversários indicados, Davi e Isabelle.

Durante a madrugada, o cantor abriu o jogo sobre um de seus planos ousados em conversa com suas aliadas, Wanessa Camargo e Yasmin Brunet. Bin contou que pretende usar um dos recursos da liderança para prejudicar o sono dos rivais, assim, eles ficarão com sono e não terão um bom desempenho na prova do anjo.

"Pro povo não dormir. O Anjo tem que ser nosso”, o funkeiro explicou que os brothers podem se salvar do paredão se ganharem a imunidade na prova. Por isso, Bin está disposto a acionar o despertador do líder bem cedo: “O Davi é o cara que dorme depois do café da manhã, ele vai ficar pensando muita coisa, a cunhã [Isabelle] também”, contou.

Além de prejudicar o sono dos rivais, Bin também quer desestabilizar o desempenho de alguns outros colegas de confinamento, que podem tentar salvar Davi e Isabelle, como Beatriz, Giovanna e Michel: "São pessoas que talvez podem dar o Anjo para o Davi e para a cunhã, e são pessoas que têm sono leve”, disparou o funkeiro.

“Se eu jogar aquele bagulho de despertar a casa após o Raio-X, eu acordo eles, então eles vão para a prova meio sonolentos”, finalizou Bin. Vale lembrar que além de estar disposto a prejudicar os brothers com sua estratégia ousada, o cantor também está preocupado com dois de seus colegas na casa mais vigiada do Brasil, Wanessa e Rodriguinho.

Bin Laden diz pra Wanessa e Yasmin não dormirem, pois quando Isabelle e Davi forem dormir ele vai tocar o alarme do líder, para que os brothers fiquem sonolentos na Prova do Anjo #BBB24pic.twitter.com/lxtgMRXDjx — Central Reality #BBB24 (@centralreality) January 26, 2024

Bin também indicou os aliados para ocuparem duas posições na mira do paredão. Por isso, se Isabelle e Davi conseguirem se salvar, o cantor terá que indicar um de seus amigos para a berlinda da semana: "Aí a jogada que era para ser…. Só que o público está entendendo que a gente não quer que a Camargo vá para o Paredão”, ele contou seus planos.

Wanessa Camargo chama brother de manipulador:

Ao lado de MC Bin Laden e Yasmin Brunet, a Wanessa Camargo, sem citar nomes, falou sobre manipulação de outro participante dentro do jogo, que é apontado como Davi. A filha de Zezé Di Camargo iniciou o assunto explicando os sinais que a fazem acreditar que um colega de confinamento se trata de uma pessoa manipuladora.

“Ficou muito claro pra mim, todas as coisas que eu aprendi na minha vida, sobre pessoas manipuladoras, esse menino tem. Todos os sinais, todos. Eu não queria colocar isso porque eu estava, internamente ainda, olhando, observando, porque é, pra mim, uma coisa muito séria, colocar isso em alguém”, disse a cantora, que listou os comportamentos do rival.