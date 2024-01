BBB 24: Bin Laden surpreende com escolha de brothers para Na Mira do Líder

Confira a escolha do líder Bin Laden para o Na Mira do Líder; Funkeiro distribuiu 4 pulseiras

Após vencer a Prova do Líder desta semana, MC Bin Laden definiu o VIP e indicou 4 pessoas para o Na Mira do Líder nesta quinta-feira, 25, no Big Brother Brasil 24.

Primeiro, ele escolheu Lucas Henrique, Rodriguinho, Luigi, Fernanda, Deniziane, Leidy Elin e Raquele para o seu VIP. O funkeiro escolheu alguns aliados e algumas pessoas que estavam há muito tempo na Xepa.

Em seguida, o cantor precisou indicar 4 pessoas para usarem a pulseira do Na Mira do Líder. No domingo, ele precisará, obrigatoriamente, indicar uma delas ao paredão. Bin escolheu Isabelle, Davi, Wanessa e Rodriguinho.