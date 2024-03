BBB 24: MC Bin Laden leva fora após investir em sister com cantada ousada

Após se salvar do paredão, MC Bin Laden tenta impressionar sister com cantada ousada, mas acaba sendo rejeitado novamente no BBB 24

Na madrugada desta quarta-feira, 24, MC Bin Laden retornou vitorioso da berlinda e por isso, ficou confiante para arriscar um novo flerte. Depois de ter ficado algumas vezes com Giovanna, o cantor de funk tentou mais uma investida com uma cantada ousada. No entanto, ele acabou levando mais um fora da nutricionista no Big Brother Brasil 24.

Enquanto conversavam na área externa da casa mais vigiada do Brasil, Bin jogou uma indireta ousada para Giovanna: "Quer uma língua emprestada?", ele tentou flertar em tom de brincadeira. Mas a nutricionista não ficou nenhum pouco impressionada e até revirou os olhos para a cantada do cantor de funk: "Eu já tenho uma", disse.

Bin continuou o flerte: "Te empresto a minha", o funkeiro revelou suas segundas intenções. Mas Giovanna se divertiu com a cena e deu mais um fora no famoso: "Você é tão cara de pa*, Bin”, a nutricionista disparou e mudou de assunto. Vale lembrar que apesar da rejeição, os dois já viveram um breve romance no reality show da Globo.

Inclusive, recentemente, a sister afirmou que não ficaria novamente com o colega de confinamento. O motivo? Giovanna acredita que Bin ainda é apaixonado por sua ex-namorada: "É, eles nem ficaram muito tempo juntos. Ela terminou com ele porque ele ia vir pra cá. Ele já tinha me falado dela, ela é nutricionista também”, contou.

“Já tinha me falado, já tinha comentado umas duas vezes e falei: 'Como é que eu vou ficar com um cara aqui que já me falou que tem alguém lá fora que ele gosta?' Qual que é o sentido?, disse Giovanna, que negou o romance dentro ou fora do reality: ”Não vou, mano. Rola o que rolou, o cara que gosta da ex dele", disse a sister em conversa em conversa com Leidy Elin.

MC Bin Laden quer paredão com Davi e Beatriz:

Com a saída de Leidy Elin e permanência de Davi e Beatriz no último paredão do BBB 24, MC Bin Laden, que também estava emparedado, revelou que deseja voltar para a berlinda para enfrentar a dupla do Quarto Fadas. Em conversa com Lucas Henrique, o funkeiro comentou que pretende ter uma resposta sobre o jogo.

O artista falou com Buda que acreditava que seria o eliminado. "Eu esperava que ia sair, porque falei várias vezes que ia sair. Esperava que era eu", disse Bin, que protagonizou uma briga intensa com o motorista de aplicativo e até recebeu uma bronca do apresentador da atração, Tadeu Schmidt, em meio às especulações de expulsão.