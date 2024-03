BBB 24: Giovanna comenta relação com MC Bin Laden: "O cara gosta a ex"

Giovanna falou sobre a possibilidade de voltar a se relacionar com MC Bin Laden no BBB 24 e afirmou que o funkeiro ainda gosta da ex

Giovanna negou a possibilidade de voltar a ter algum envolvimento romântico com MC Bin Laden no Big Brother Brasil 24. Após vencer a Prova do Líder e se manter na liderança, a nutricionista falou sobre o funkeiro em conversa com Leidy Elin no Quarto do Líder.

A trancista afirmou que não sabia que o cantor falava bastante da ex com outro brothers na casa. "A mesma quantidade que ele fala dela aqui, ele fala de mim", observou a Líder. "Ele é apaixonado na ex dele ainda, né?", perguntou a carioca.

"É, eles nem ficaram muito tempo juntos. Ela terminou com ele porque ele ia vir pra cá. (...) Ele já tinha me falado dela, ela é nutricionista também. Já tinha me falado, já tinha comentado umas duas vezes e falei: 'Como é que eu vou ficar com um cara aqui que já me falou que tem alguém lá fora que ele gosta?' Qual que é o sentido?", questionou Giovanna.

Em seguida, ela ressaltou que não ficaria novamente com o MC dentro do programa. "Não vou, mano. Rola o que rolou, o cara que gosta da ex dele", disse, antes de relembrar que ontem ele afirmou que era apaixonado pela sister durante uma conversa com outros brothers.

"Lógico que é na brincadeira, mas se fosse eu a ex dele lá fora, eu ia mandar ele para casa do c*ralho. Para depois vir falar dela, que sente saudades e será que ela está assistindo?", disparou a mineira.

Vale lembrar que Giovanna colocou MC Bin Laden em seu grupo do VIP nessa semana e na semana passada havia entregado uma das pulseiras de alvo do Na Mira do Líder para o funkeiro.