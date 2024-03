BBB 24: Mas já? Leidy ensaia discurso para Sincerão: "Desvio de caráter"

Durante a madrugada, Leidy Elin já ensaiou o que falará para sister durante o Sincerão da próxima semana

Leidy Elin já está se preparando para o Sincerão da próxima semana no Big Brother Brasil 24. A sister, que bateu todos os recordes do programa e não recebeu nenhum voto até agora, já está contando com sua presença no próximo paredão.

Durante a madrugada desta sexta-feira, 22, a trancista ensaiou o que falará para Alane na dinâmica em conversa com Giovanna no Quarto do Líder, após a nutricionista vencer novamente e se manter na liderança.

"Quer levantar pauta para poder cancelar o amiguinho aqui dentro? Porque é isso que você faz", começou ela que ainda previu que a bailarina ficará surpresa com sua fala.

"Logo você que é influenciadora da sua região e sabe como é que funciona a internet? Você quer trazer o que? A cultura do cancelamento para o próximo aqui dentro? Você transforma coisas gigantescas, uma coisa desse tamanho em uma parada gigantesca, que não tem nada a ver com nada", continuou.

Em seguida, Leidy disse que a paraibana quer criar confusão à toa porque cismou com ela e seguiu ensaiando o que falará para a sister.

"Cismou com a minha cara à toa porque eu estou simplesmente c*gando para você. [...] Quer ficar botando a minha cara aqui e falando 'eu gosto muito, é até delicado de falar'. Se gosta muito porque está botando a minha cara? Acho que desvio de caráter aqui é o teu!", disparou.