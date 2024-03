BBB 24: Giovanna vence Prova do Líder e segue na liderança

Giovanna venceu pela segunda vez a Prova do Líder no BBB 24

Giovanna venceu a Prova do Líder disputada na noite desta quinta-feira, 21, e segue na liderança do Big Brother Brasil 24

Como foi a prova

A prova foi disputada em duas etapas. A primeira etapa foi disputada em dupla. Cada participante deveria ficar de um lado da raia. No telão, apareceu o modelo da maquininha que o primeiro jogador deveria procurar na piscina de bolinhas. Ele deveria encontrar 4 cards do modelo correto e entregar para o parceiro de prova.

Do outro lado da raia, o jogador deveria colocar os displays localizados no balcão da loja e só depois disso, apertar o botão para começar a vender. Assim que apertar o botão, ele liberava a caixa com 4 novos cards, que o jogador deveria pegar e passar para o parceiro novamente pela passagem de sua raiva.

O primeiro jogador deveria pegar os cards e colocar no display do celular. "Somente com os quatro cards depositados na posição correta, o primeiro jogador deverá apertar o botão para encerrar a rodada", dizia a explicação dos dummies.

As duplas foram: Davi e Matteus, Fernanda e Pitel, Isabelle e Alane, Giovanna e Leidy Elin, Lucas e MC Bin Laden.

Na primeira bateria, Davi e Matteus se classificaram para a final; na segunda, Giovanna e Leidy; e na terceira, Fernanda e Pitel. Na bateria final da primeira fase, as três duplas finalistas disputaram e Giovanna e Leidy foram mais rápidas e foram para a final.

Já na etapa final, a disputa foi individual. Na sua vez, a nutricionista e a trancista deveriam escolher um número de um a dez. Quem encontrasse o cartão com a maquininha vencia a Prova do Líder.

Em seu primeiro palpite, Giovanna escolheu o número 9 e renovou a sua liderança.