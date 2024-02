BBB 24: MC Bin Laden faz pedido perigoso aos brothers após treta com Michel

Em conversa com alguns participantes do BBB 24, MC Bin Laden desabafou sobre exaustão e fez um pedido inusitado aos brothers. "Estou no meu limite"

O Sincerão dessa semana rendeu muitos assuntos na casa mais vigiada do Brasil. Após a briga acalorada que teve com Michel durante a madrugada desta terça-feira, 20, MC Bin Laden ameaçou desistir do BBB 24. Em conversa com alguns brothers, o funkeiro desabafou sobre sua exaustão com os últimos acontecimentos e fez um pedido arriscado.

Bin começou conversando com Lucas Henrique, Yasmin Brunet e Leydi Elin, e desabafou sobre os rumos que o reality tem tomado. "O povo não tem coragem de assumir a responsabilidade. Os outros têm medo de se posicionar. Joga com a verdade, mano". A modelo, então, pediu que o cantor não tomasse a decisão de sair do programa. "Não vai, não", disse ela.

O camarote afirmou que não irá fugir do paredão e deseja passar pelo voto do público. "Estou no meu limite. Prefiro meter o pé, sair fora. Não vou apertar o botão, prometi isso. Quando eu queria apertar o botão, falei com a psicóloga, só que eu lembrei: Falei com a minha assessora, com a minha mãe, com meu pessoal'. Mas quando eu não estivesse bem, eles iriam saber. Estou no ápice, carreguei esses 'bagulho' de ficar mentindo, de convivência", argumentou o MC.

"Isso tudo daqui é 'daora', é fantástico, é um sonho. Mas eu vou prezar pela minha saúde mental. Vou aproveitar cada momento com todo mundo. Então, eu já estou falando para quem pegar o líder, deixa eu ir pro paredão, falar com o público mesmo: 'Gente, deixa eu sair''', continuou ele, que logo citou o desentendimento que teve com Michel.

"O cara é professor, tem história de vida e experiência para ficar em uns bolinhos podres para ficar falando dos outros. Só porque ganhou um VIP, apareceu no jogo e quer ganhar ponto. Tá de tiração, mano. Estou cansado já. Todo dia é uma novidade".

Bin Laden fala sobre sair do #BBB24: "Eu tô no meu limite" 👀 #RedeBBBpic.twitter.com/4YmIDyXo3o — Big Brother Brasil (@bbb) February 20, 2024

Em seguida, MC Bin Laden encontrou com Alane, Beatriz e Deniziane, e reforçou sua vontade de deixar o reality show. "Gente, se vocês pegarem o líder, pode me colocar no paredão. Eu quero sair fora. Não aguento, eu sou uma pessoa que se eu vejo injustiça e mentira... De onde eu venho, eu nunca carreguei isso. Posso ter meus erros, sou um cara cheio de defeitos, de falhas, mas eu sou verdadeiro", declarou ele.

"Oxe, Bin", reagiu Bia. "Para com isso", respondeu Alane. Deniziane ressaltou que o funkeiro estava com a cabeça quente pela briga com Michel. "Para, Bin. Amanhã você conversa com a médica", aconselhou a mineira.

Bin Laden: "Se vocês pegarem o Líder, vocês podem me pôr no Paredão. Quero sair fora" 👀 #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/MXySUAx2Et — Big Brother Brasil (@bbb) February 20, 2024

Apesar do conselho das sisters, Bin seguiu firme em sua ideia. "Prefiro mil vezes pedir para vocês: 'Gente, se pegar líder me coloca no paredão'. Já tinha combinado isso com a minha família, com a minha equipe. Se eu não aguentar, um estresse mental... Eu já estou decidido, eu quero sair fora. Assim, isso eu já tinha avisado minha família. A minha mãe não queria que eu viesse, meus amigos não queriam", revelou o brother.

Ele insistiu que não iria aceitar as acusações de ter participado de algo que não aconteceu. "Porque tem mentira. Coisas que eu não falei e as pessoas disseram que eu falei. Então, eu chego em um ponto que isso não é jogo. Eu não aguento, estou duas semanas aguentando isso", continuou.

"Mas amanhã você conversa com a doutora, Bin. Você não tem que tomar atitude de cabeça quente igual está agora", reforçou Deniziane. Rodriguinho, que apareceu no banheiro durante a conversa, confirmou que mentiram a respeito do cantor e prestou apoio. "Teve mentira ou não teve?", perguntou Bin para o ex-Travessos. "Teve", confirmou Rodriguinho.

“Teve mentiras, coisa que eu não falei.”



Bin segue totalmente indignado sobre as mentiras que inventaram que ele disse. Pontuou até que prefere ir pro paredão e sair do que ter que ficar aguentando calado investarem coisas sobre ele e ficar quieto, que já está duas semanas… pic.twitter.com/xMsBL6l5TB — MC BIN LADEN (@mcbinladen) February 20, 2024

Bin Laden discute com Michel após o Sincerão:

