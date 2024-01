BBB 24: MC Bin Laden acusa Davi de oprimir Isabelle após escutar conversa

Estrando sua liderança no BBB 24, MC Bin Laden usou a Central do Líder para escutar uma conversa entre Davi e Isabelle. "Ele está oprimindo a menina"

Na madrugada desta sexta-feira, 26, MC Bin Ladenestreou sua liderança no Big Brother Brasil 24 usando as ferramentas do Quarto do Líder para escutar uma conversa entre Davi, Isabelle e Michel na área externa da casa. Ao lado do cantor, os participantes Luigi e Lucas Henrique também ouviram o diálogo.

"Será que a Isabelle está conversando com alguém ali?", questionou Bin Laden, antes de acionar a Escuta do Líder. Durante o diálogo, Davi e Isabelle acabaram se desentendendo por conta das estratégias de jogo.

"Ele estava falando para mim que não confiava em ninguém. E falando que confia no Michel, está de dois papos", alegou Lucas Henrique, lembrando do momento em que o motorista de aplicativo disse que confiar em alguém no jogo era algo complicado.

"Ele está oprimindo a menina", disparou MC Bin Laden. "E ela está percebendo isso. Ela percebeu isso quando ela teve uma conversa na cozinha e a conversa do banho ontem. Toda vez que ela ia falar alguma coisa ele tentava intimidar ela com a voz", completou Luigi.

OLHA A TRETA! 🗣 MC Bin Laden usa a Central do Líder no exato momento em que Davi e Isabelle discutem! 🔥 #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/6AxQOAWOOy — Big Brother Brasil (@bbb) January 26, 2024

O que Isabelle e Davi estavam conversando?

A conversa que MC Bin Laden, Luigi e Lucas Henrique ouviram da Central do Líder envolvia as estratégias de jogo dos participantes.

Isabelle confessou a Davi que teve dúvidas sobre as escolhas do motorista de aplicativo em alguns momentos do programa. Isso porque o baiano e Michel falavam sobre confiança e a dançarina perguntou quantas vezes o brother votou em Rodriguinho - os dois são desafetos declarados no jogo.

"E quando foi que eu falei contigo do voto? Hoje!", enfatizou a sister. "Quando Rodriguinho falou que você foi a pessoa que mais votou nele, levantou essa dúvida na minha cabeça", completou. "E você passou isso pra eles?", questionou Davi. "Claro que não. Acabei de te falar que tem coisas que converso com você que é eu e você. Não levo para outras pessoas", afirmou Isabelle.